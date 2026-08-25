EE. UU. revoca la visa de secretaria de la Juco tras su llamado a hacer “invivible” el país

EE. UU. le quitó la visa a Viviana Marín, secretaria de la Juco, tras pedir hacer "invivible" el país con De la Espriella en el poder. Foto: Archivo particular - Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, comunicó que el Gobierno de Donald Trump decidió retirarle la visa americana a Viviana Marin, secretaria política de la Juventud Comunista (Juco) en Bogotá, luego de que la dirigente llamara a movilizarse contra el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella.

“Esta es Viviana Marín, una activista política de Colombia. Poco después de que Abelardo De la Espriella fuera elegido Presidente el pasado junio, ella exhortó públicamente al pueblo colombiano a tomar las calles para hacer el país “inhabitable” bajo el nuevo gobierno. Si bien ciertamente tiene derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a EE.UU. No damos la bienvenida a quienes persiguen la oposición política a través de la violencia o la intimidación. En consecuencia, el Departamento de Estado ha revocado su visa”, dijo Landau en su cuenta de X.

El caso de Marin ya estaba en la mira de Landau, quien se autodenomina como el “quita visas” por sus recurrentes revocaciones de visas a personas consideradas contrarias a los intereses de Washington, desde finales de junio, cuando los comentarios de Marin llegaron a sus redes sociales.

Le puede interesar: ¿Tiene visa de EE. UU. y pidió asilo? Así podría afectarlo el nuevo plan de Trump

El pasado 27 de junio, un video de una reunión de la organización en el que aparece Marin se hizo viral por las declaraciones de la activista. En la grabación, la dirigente dijo luego de la derrota del Pacto Histórico en las últimas presidenciales que el movimiento no debía rendirse, y que la tarea era “hacer invivible este país a Abelardo De la Espriella”, ganador de la contienda.

Algunos usuarios de la red X citaron a Landau para que viera el video, a lo que el funcionario respondió que: “No suena como el tipo de persona que queremos recibir en nuestro país”, escribió el Subsecretario en su momento.

El caso de Marín se suma a un ambiente ya tenso entre Washington y la oposición colombiana tras la llegada de De la Espriella al poder. Un día atrás, Landau ya se había manifestado sobre las denuncias de persecución política de Franklin Humberto ‘Beto’ Coral, activista político colombiano deportado por las autoridades estadounidenses el pasado julio, a quien el Subsecretario acusó de “abusar del sistema de asilo estadounidense” mientras, a su vez, criticaba a su gobierno.

“La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo falsas. El asilo no debería ser una laguna legal para eludir las leyes de inmigración; más bien, debería proporcionar un refugio seguro para las personas perseguidas por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política”, escribió Landau.

Le recomendamos: Landau, el “quita visas”, habla sobre Beto Coral

En paralelo a estos dos pronunciamientos del funcionario del Departamento de Estado, Estados Unidos ha estado moviendo otras fichas en materia migratoria. La Associated Press reportó que la Casa Blanca evalúa una revocación masiva que podría afectar a cerca de 200.000 extranjeros, la mayor de este tipo en la historia del país, lo que mantiene a miles de colombianos en el exterior en un escenario de incertidumbre.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com