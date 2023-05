EE. UU.: sin acuerdo terminó nueva reunión sobre el techo de la deuda

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden (der.), se reúne con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos, el 22 de mayo de 2023. Foto: EFE - Yuri Gripas / POOL

Estados Unidos se acerca a la hora cero de un posible impago, lo que probablemente impactaría la economía a escala global. Luego de días de estancamiento en las negociaciones sobre el techo de la deuda, el presidente Joe Biden volvió a reunirse el lunes con Kevin McCarthy, líder republicano en la Cámara de Representantes, pero el encuentro no dejó ningún acuerdo. La cita, no obstante, fue “productiva”, según McCarthy, y se inició en medio del optimismo del mandatario demócrata.

“Hemos mantenido una discusión productiva. Aún no llegamos a un acuerdo. El debate ha sido productivo en las áreas en las que tenemos diferencias”, declaró el legislador. “El tono de la reunión de esta noche ha sido mejor que el de todas las veces anteriores”, añadió. Sin embargo, “seguimos teniendo diferencias filosóficas”.

📝 Sugerimos: Incendio que dejó al menos 19 muertos en Guyana pudo haber sido intencional

El nuevo cara a cara en la Casa Blanca se llevó a cabo luego de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, recordara que el país podría dejar de tener con qué pagar sus cuentas el próximo 1.° de junio. Según ella, es “muy probable” que el gobierno federal se quede sin dinero para esa fecha, mientras que la “posibilidad de llegar al 15 de junio siendo capaces de pagar todas nuestras cuentas es bastante baja”, indicó la funcionaria en televisión.

Las discusiones giran en torno al techo de la deuda, que no es otra cosa que el tope de dinero que el gobierno puede pedir prestado para pagar su funcionamiento y sus obligaciones financieras. Un aumento del límite debe ser avalado por el Legislativo, en donde los republicanos dominan la Cámara Baja. Dicho tope (de US$31 billones) fue alcanzado el pasado 19 de enero, por lo que la administración debe maniobrar ahora para no caer en un impago o “default”.

Las conversaciones entre Biden y McCarthy se reanudaron en medio de diferencias que parecen irreconciliables: mientras que los republicanos aspiran a que el gobierno recorte gastos, el presidente, si bien ha admitido que hay que reducir el déficit, ha manifestado no estar dispuesto a afectar las inversiones sociales y de salud.

📌Le puede interesar: El tercero en las elecciones de Turquía respaldará a Erdogan en segunda vuelta

¿Qué pasaría en caso de un impago?

Según The New York Times, “nadie sabe exactamente qué sucedería si Estados Unidos llegara a ese punto, pero el gobierno podría dejar de pagar su deuda si no puede realizar los pagos requeridos a sus tenedores de bonos”. Y cita a economistas y analistas de Wall Street que advierten que “tal escenario sería económicamente devastador y podría hundir al mundo entero en una crisis financiera”.

El medio agrega que, en caso de quedarse sin liquidez, una de las ideas sobre la mesa es que el Departamento del Tesoro priorice algunos pagos para evitar incumplir el pago de la deuda. “En ese caso, el Tesoro pagaría primero a los tenedores de bonos que poseen deuda del Tesoro de Estados Unidos, incluso si retrasa otras obligaciones financieras como los salarios del gobierno o los beneficios de jubilación”.

¿Qué alternativas quedan?

📰 También recomendamos: Tim Scott, el nuevo republicano en la carrera presidencial de Estados Unidos

Por supuesto, el escenario más favorable sería que las negociaciones llegaran a buen puerto. En vista de que el Senado (en donde los demócratas sí tienen mayoría) se encuentra en receso por la conmemoración del Día de los Caídos, si se llegara a un acuerdo, los legisladores podrían ser llamados a votar de forma extraordinaria con un preaviso de 24 horas. Pero por ahora hay pocos indicios concretos que indiquen un avance en este sentido.

Una de las alternativas que le quedan al presidente es invocar la Enmienda 14 de la Constitución, según la cual “la validez de la deuda pública de Estados Unidos, autorizada por ley (...) no debe ser cuestionada”. Es decir, se interpreta que los gastos ya votados deben ser pagados a como dé lugar. Y he ahí un punto importante: el techo de la deuda no incluye la discusión sobre nuevos gastos, sino la búsqueda de recursos para pagar los compromisos ya adquiridos.

Como señaló la AFP, invocar dicha enmienda podría desembocar una ola de enfrentamientos jurídicos, “pero no hacerlo también implica riesgos”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.