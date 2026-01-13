Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

EE. UU. usó aeronave pintada como un avión civil para atacar una embarcación en el Caribe

Incluso aceptando la afirmación del gobierno de Trump de que existe un conflicto armado con presuntos narcotraficantes, las leyes de la guerra prohíben la “perfidia”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Charlie Savage, Eric Schmitt, John Ismay, Julian E. Barnes, Riley Mellen y Christiaan Triebert | The New York Times
13 de enero de 2026 - 06:00 p. m.
Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se ve una embarcación en el mar Caribe.
Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se ve una embarcación en el mar Caribe.
Foto: EFE - @realDonaldTrump

El Pentágono utilizó una aeronave secreta pintada para que pareciera un avión civil en su primer ataque contra una embarcación que, según el gobierno de Donald Trump, traficaba con drogas, matando a 11 personas el pasado septiembre, según funcionarios informados sobre el asunto. También dijeron que el avión tenía instaladas las municiones en el interior del fuselaje, en lugar de visiblemente bajo las alas.

La apariencia no militar es significativa, según los especialistas jurídicos, porque el gobierno ha argumentado que sus ataques letales a...

Por Charlie Savage, Eric Schmitt, John Ismay, Julian E. Barnes, Riley Mellen y Christiaan Triebert | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Estados Unidos

Donald Trump

PremiumEE

Latinoamérica

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.