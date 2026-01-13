EE. UU. usó aeronave pintada como un avión civil para atacar una embarcación en el Caribe

Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se ve una embarcación en el mar Caribe. Foto: EFE - @realDonaldTrump

El Pentágono utilizó una aeronave secreta pintada para que pareciera un avión civil en su primer ataque contra una embarcación que, según el gobierno de Donald Trump, traficaba con drogas, matando a 11 personas el pasado septiembre, según funcionarios informados sobre el asunto. También dijeron que el avión tenía instaladas las municiones en el interior del fuselaje, en lugar de visiblemente bajo las alas.

La apariencia no militar es significativa, según los especialistas jurídicos, porque el gobierno ha argumentado que sus ataques letales a...