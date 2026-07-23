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EE. UU. va contra el supuesto “terrorismo de izquierda”: ¿qué implica para América Latina?

La administración de Donald Trump volvió a poner el foco en el llamado “terrorismo de izquierda” como prioridad de seguridad nacional. El discurso de Marco Rubio, un nuevo tribunal para deportar presuntos terroristas y un informe que acusa a Cuba de influir en Estados Unidos reavivan el debate sobre el intervencionismo de Washington y sus efectos en América Latina.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
23 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Fotografía de archivo de 2017 que muestra enfrentamientos entre miembros del colectivo Antifa y simpatizantes de Donald Trump en Los Ángeles.
Fotografía de archivo de 2017 que muestra enfrentamientos entre miembros del colectivo Antifa y simpatizantes de Donald Trump en Los Ángeles.
Foto: EFE - Felipe Chacon

Desde que Donald Trump asumió su segunda presidencia, las palabras “terrorismo” y “extrema izquierda” han dejado de ser un simple discurso político para convertirse en toda una estrategia de seguridad nacional, similar a la que el país libró en los años 70 con la Guerra Fría o en los años 20 con la Doctrina Monroe. Estas expresiones no solo resuenan dentro del gobierno republicano, sino que también representan una señal de alarma para las regiones vecinas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que es momento de...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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