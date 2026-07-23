EE. UU. va contra el supuesto “terrorismo de izquierda”: ¿qué implica para América Latina?

Fotografía de archivo de 2017 que muestra enfrentamientos entre miembros del colectivo Antifa y simpatizantes de Donald Trump en Los Ángeles. Foto: EFE - Felipe Chacon

Desde que Donald Trump asumió su segunda presidencia, las palabras “terrorismo” y “extrema izquierda” han dejado de ser un simple discurso político para convertirse en toda una estrategia de seguridad nacional, similar a la que el país libró en los años 70 con la Guerra Fría o en los años 20 con la Doctrina Monroe. Estas expresiones no solo resuenan dentro del gobierno republicano, sino que también representan una señal de alarma para las regiones vecinas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que es momento de...