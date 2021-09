EE.UU. acelera los vuelos de deportación a Haití tras cruce masivo en la frontera

Las autoridades migratorias estarían preparando hasta ocho vuelos diarios a Haití, según el Washington Post, en los que viajarán parte de los 13.000 haitianos que ya han cruzado la frontera sur con México. Mientras que el New York Times informó que la administración de Biden tiene tres vuelos planeados para el domingo hacía Haití y otros países de América Latina.

De las 2.000 personas que eran a principios de la semana, el número subió a 10.500 el jueves por la noche, según Bruno Lozano, el alcalde de esta localidad limítrofe con la mexicana Ciudad Acuña. El viernes, el alcalde demócrata, que espera miles de llegadas más, declaró el estado de emergencia y cerró el puente al tráfico.

“Las circunstancias extremas exigen respuestas extremas”, declaró al diario Texas Tribune. “Hay mujeres que dan a luz, personas que se desmayan por la temperatura, son un poco agresivas y eso es normal después de todos estos días de calor”, agregó.

En imágenes divulgadas por diferentes medios de comunicación, se puede ver a los migrantes, en su mayoría haitianos, retenidos por las autoridades migratorias estadounidenses en un campamento improvisado debajo del puente internacional que une Del Río (Texas) con Ciudad Acuña (México).

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que había enviado 400 agentes a la zona, y que estaba transfiriendo a los migrantes a otras partes de la frontera que actualmente están menos pobladas. Los guardias fronterizos aseguran haber distribuido agua potable, toallas y dispuesto baños portátiles para los migrantes.

La crisis migratoria

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP en inglés), ya había indicado que, una vez atendidos, la gran mayoría de personas continuarán siendo expulsadas bajo el Título 42, una normativa de salud adoptada al inicio de la pandemia para frenar la propagación del coronavirus.

“Quienes no puedan ser expulsados bajo el Título 42 y no tengan una base legal para permanecer, serán colocados en procedimientos de deportación acelerados”, aseguró la entidad. Sin embargo, un juez federal ordenó el jueves al gobierno no expulsar a las familias en este contexto, lo que podría complicar la tarea de las autoridades, enfrentadas desde hace meses a flujos migratorios récord en la frontera con México. La administración Biden apeló la decisión el viernes.

“Es horrible que la administración esté enviando un mensaje general de que la frontera está cerrada sin reconocer que los solicitantes de asilo no tienen más remedio que huir y buscar seguridad”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, al New York Times.

Con información de Afp