El 40 % de los migrantes se siente integrado por completo a la sociedad colombiana

Migración de ciudadanos venezolanos por el Puente Internacional José Antonio Páez, punto fronterizo sobre el río Arauca que comunica a las poblaciones de El Amparo en Venezuela y Arauca en Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El 39,9 % de los migrantes provenientes desde Venezuela se sienten completamente integrados a la sociedad colombiana, indicó la encuesta Pulso de la Migración hecha por el DANE para el periodo marzo-abril de 2022. La proporción es mayor para la población que ha aplicado al Permiso de Protección Temporal: 73,1 % dijo sentirse completamente integrado a la sociedad colombiana.

Vale la pena recordar que esta es la cuarta medición de la situación de la población migrante desde Venezuela (incluyendo colombianos retornados): su bienestar, participación en el mercado laboral, entre otros puntos. Según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, el ejercicio estadístico ofrece representación de más de 2,2 millones de migrantes.

🤝 Permiso de Protección Temporal

En total, el 60,8 % de los migrantes encuestados entre marzo y abril de 2022 reportaron haber aplicado al Permiso de Protección Temporal, cuyo fin ha sido regularizar la situación de cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos que se encuentran en Colombia. La principal razón que parece mover la decisión de pedir el permiso es mejorar los ingresos, pues el 52,7 % lo hizo con ese propósito.

En cuanto a quienes no lo han pedido (el 39,2 %), el 59 % dijo que no lo necesita porque es colombiano retornado. En cuanto a tasa de aprobación, al 42,5 % se lo aprobaron, al 3,9 % no se lo aprobaron y para el 53,6 % está en trámite. La encuesta del DANE también muestra que, del grupo de los que ya lo obtuvieron o está en trámite de obtenerlo, el 59,2 % se declara satisfecho con el proceso de regularización y el 27,1 % muy satisfecho.

Sugerimos: Veinte países americanos firman declaración para contener crisis migratoria

💼 Situación laboral

El 51,3% de los migrantes dijeron que creen que la situación económica de su hogar dentro de 12 meses será mejor comparada con la actual; para el 28,6 % será igual. Además, el 55,2 % opina que la situación económica de su hogar comparada con la que tenía antes de migrar es mejor.

En el momento de la encuesta, el 57,9% dijo haber trabajado en los últimos siete días (73,5 % para el caso de los hombres) y el 22,4 % dijo estar dedicado a oficios del hogar (40,5 % para las mujeres).

Se destaca también que entre quienes aseguraron estar trabajando, el 74,5 % dijo no haber cambiado de trabajo en los últimos dos meses.

Te puede interesar: Emplear formalmente a la población migrante: una relación de gana-gana

🚑 Salud y seguridad

Según los resultados de la encuesta, el 7,5 % de los migrantes reportaron que durante el cruce de la frontera padecieron o presenciaron algún incidente de seguridad (riña, robo, secuestro, capturas, entre otros).

Sobre el tipo de incidente, el 40,3 % dijo que padeció o presenció hurto o robo (44 % de las mujeres y 36,6 % de los hombres), el 37,4 % fue testigo de cobro de dinero o sobornos de otros actores (diferentes a funcionarios venezolanos y colombianos) y el 20,7 % reportó sobornos y maltratos de funcionarios venezolanos; fue de 5 % en el caso de sobornos o maltrato de funcionarios colombianos. Un 9,7 % dijo haber padecido o presenciado agresión física (10,8 % de las mujeres y 8,5 % de los hombres).

También recomendamos: Reclamos del Caribe por crisis climática, protagonistas en Cumbre de las Américas

La encuesta, además, mostró que el 45,4 % de los migrantes ha necesitado algún servicio de salud en el último año. Además, el 50,1 % de los consultados que no tiene acceso a salud en Colombia reportó haber necesitado algún servicio de salud; el 74,3 % de quienes necesitaron el servicio de salud tuvieron acceso a este. En cuanto a su nivel de satisfacción de 1 a 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho, el 37 % le otorgaron una puntuación de 4 y el 32 % le asignaron un 5.

🧍‍♀️🧍‍♂️ Hogares

En el 64,9% de los hogares entre marzo y abril de 2022 había niños, niñas o adolescentes (hasta los 17 años); la mayoría viven en hogares de 4 personas o más (75,3 %).

De los hogares con niños, niñas o adolescentes, el 66,8 % tienen menores entre los 2 y los 10 años, de acuerdo con los resultados de la encuesta. De la población de niños, niñas o adolescentes, el 72,5% asiste a escuelas o colegios, y de ellos el 96,7 % lo hace en modalidad presencial. Sin embargo, agregó el DANE, el 55,9 % de los hogares con niños entre los 2 y los 10 años, no tiene libros infantiles o libros ilustrados

Finalmente, entre los hallazgos que se pueden destacar está que el 69,6 % de los migrantes encuestados dijeron que en el corto plazo (1 a 2 años) no planean traer más familiares o amigos a Colombia.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.