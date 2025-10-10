Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El alcalde de Lima que apoya a Trump e impulsó la salida de Dina Boluarte en Perú

Rafael López Aliaga lidera Renovación Popular, cuya bancada impulsó la reciente destitución de la mandataria. Él respalda las ideas del movimiento del presidente estadounidense.

Mitra Taj y Marco Garro | The New York Times
10 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Al igual que Trump, López Aliaga se considera parte de una lucha mundial contra los peligros que plantea lo que él denomina una izquierda “mentirosa, asesina y ladrona”.
Al igual que Trump, López Aliaga se considera parte de una lucha mundial contra los peligros que plantea lo que él denomina una izquierda “mentirosa, asesina y ladrona”.
Foto: EFE - Paolo Aguilar

Sus partidarios lo consideran un hombre de acción que intenta mejorar la vida de sus millones de votantes. Los críticos lo consideran un tirano incompetente. Combativo y propenso a la hipérbole, domina los titulares de los medios de comunicación contra los que arremete y es experto en entretejer hechos y ficción en teorías conspirativas para un electorado que pierde la fe en las instituciones con rapidez.

Rafael López Aliaga, de 64 años, el alcalde de Lima que ha adoptado el apodo de “Porky” por su parecido con el personaje de dibujos animados...

Por Mitra Taj y Marco Garro | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Perú

Dina Boluarte

Lima

Rafael López Aliaga

Estados Unidos

Donald Trump

Charlie Kirk

PremiumEE

Brasil

Jair Bolsonaro

Argentina

Javier Milei

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.