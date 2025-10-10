El alcalde de Lima que apoya a Trump e impulsó la salida de Dina Boluarte en Perú

Al igual que Trump, López Aliaga se considera parte de una lucha mundial contra los peligros que plantea lo que él denomina una izquierda “mentirosa, asesina y ladrona”. Foto: EFE - Paolo Aguilar

Sus partidarios lo consideran un hombre de acción que intenta mejorar la vida de sus millones de votantes. Los críticos lo consideran un tirano incompetente. Combativo y propenso a la hipérbole, domina los titulares de los medios de comunicación contra los que arremete y es experto en entretejer hechos y ficción en teorías conspirativas para un electorado que pierde la fe en las instituciones con rapidez.

Rafael López Aliaga, de 64 años, el alcalde de Lima que ha adoptado el apodo de “Porky” por su parecido con el personaje de dibujos animados...