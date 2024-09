El alcalde de Nueva York se declaró inocente de los cargos de soborno y fraude

Eric Adams ha sido acusado de cinco cargos de soborno, fraude y solicitud de donaciones ilegales para campañas extranjeras. Foto: EFE - PETER FOLEY

Eric Adams, alcalde de Nueva York, se declaró inocente el viernes ante un tribunal del Bajo Manhattan de cinco cargos de delitos graves, incluidos sobornos y fraude. Al funcionario se le acusa de aceptar más de US$100.000 en regalos ilegales, a cambio de utilizar su influencia política para ayudar a Turquía.

La lista de delitos incluye conspiración para cometer sobornos, fraude y solicitar donaciones ilegales de campaña en el extranjero. También se le acusa de orquestar un plan de “donantes falsos” para generar fondos ilícitos para su campaña a la Alcaldía neoyorquina, en el que los contribuyentes extranjeros canalizaban sus donaciones a través de personas en Estados Unidos, según detallaron los fiscales.

Además de que por ley federal los candidatos no pueden recibir donaciones de fuera, sus presuntos actos de corrupción incluyen haber aceptado vuelos internacionales gratuitos o con grandes descuentos, así como lujosos alojamientos en el extranjero, cuando era presidente del distrito de Brooklyn y luego siendo el máximo dirigente de la Gran Manzana. Esto habría terminado, por ejemplo, en presiones al personal del Departamento de Bomberos de la ciudad para que permitiera la construcción de un nuevo consulado turco en Manhattan, a pesar de las estrictas normas de seguridad sobre la altura de los edificios.

“Pido a los neoyorquinos que esperen a escuchar nuestra defensa”, afirmó Adams, quien aseguró que seguirá en el cargo. Sin embargo, su camino a la reelección se le complica con este reciente episodio judicial. Si finalmente es condenado, podría enfrentar una pena de 45 años de prisión, aunque es probable que reciba un castigo mucho menor. Aun en libertad, debe comparecer la otra semana de nuevo ante la instancia judicial, frente a la cual su abogado pedirá que se desestimen los cargos.

Entretanto, Jumaane Williams, el defensor público de la ciudad y quien se convertiría en alcalde interino en caso de que Adams renuncie, le dijo a varios medios de comunicación, entre ellos a The New York Times, que él debe publicar un plan que explique cómo gobernará bajo el peso de los cargos federales: “Evitar y tratar de ignorar lo que está sucediendo no es un plan. Eso es otra cosa (...). Es responsabilidad del alcalde presentar ese plan y queremos darle la capacidad para hacerlo; esa ventana parece cada vez más corta”.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com