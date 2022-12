El ascenso de Lula en Brasil: entre nuevos nombramientos y una fuerte seguridad

El presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, posa al lado de la designada ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, durante una conferencia de prensa. Foto: EFE - Andre Borges

Días antes de posesionarse como el nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva nombró a Marina Silva y Sônia Guajajara, dos defensores de la Amazonia, como miembros de su gabinete. Silva, de 64 años, volverá a ser ministra de Medioambiente, cargo que ocupó entre 2003 a 2008, y Guajajara, de 48 años, que es una de las principales figuras del movimiento de la defensa de los derechos de los pueblos originarios, dirigirá el primer Ministerio para los Pueblos Indígenas de Brasil.

Estos nombramientos toman lugar después de que Jair Bolsonaro, en sus cuatro años de gobierno, desmantelara las protecciones ambientales e indígenas, y de que la deforestación en la Amazonia aumentara en un 60 % desde el 2019. Tras haber ganado los comicios de octubre, en los que se enfrentó codo a codo con el actual mandatario, el líder izquierdista dijo que el nuevo gobierno lucharía para honrar la memoria de tales mártires de la selva tropical con la construcción de “un nuevo ecosistema democrático”, en el que se priorizaría la conservación, la sostenibilidad y la emergencia climática.

Durante un reciente viaje a la Amazonia, Guajajara comentó que el nuevo ministerio, que representará a los 307 grupos indígenas de Brasil, ilustra el compromiso de Lula con la protección ambiental y la defensa de las comunidades indígenas, que quedaron “amenazadas, debilitadas y vulnerables” por Bolsonaro.

A través de Twitter, Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una organización de la sociedad civil, escribió: “Dos gigantes (Marina Silva y Sônia Guajajara) junto a Lula para ser anunciadas como ministras. Brasil se recuperará de la pesadilla de los últimos 4 años”. Sin embargo, la nueva administración no tendrá un camino fácil en sus intentos por reconstruir las protecciones ambientales e indígenas. Por ejemplo, en declaraciones a The Guardian, Astrini advirtió: “El ministerio ha sido destruido, ya no existe. Tendrá que ser reconstruido casi desde cero”.

Duas gigantes @MarinaSilva e @GuajajaraSonia ao lado de Lula para serem anunciadas ministras. O Brasil vai se recuperar do pesadelo dos últimos 4 anos. pic.twitter.com/7qtjIc0mkC — Marcio Astrini (@MarcioAstrini) December 29, 2022

Además, mencionó que si bien aplaude la llegada de estas líderes ambientales, advirtió que los políticos y las bandas criminales que empujan la selva tropical hacia la catástrofe no desaparecerán repentinamente. “La deforestación amazónica no se liquidará de la noche a la mañana”, concluyó.

A la espera de una posesión presidencial con fuertes esquemas de seguridad

La ceremonia en la que Lula da Silva se convertirá oficialmente, y por tercera vez, en el presidente de Brasil se realizará este domingo, 1 de enero. El evento espera reunir a cerca de 300.000 personas en Brasilia, combinando protocolos institucionales y una fiesta popular. Tras los recientes disturbios en la capital brasileña, en los que se incluye un intento de ataque con explosivos, el evento contará con un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad.

Según se lee en AFP, citando a las autoridades locales, Brasilia movilizará “el 100 %” de su policía para la asunción de Lula, lo que podría involucrar a hasta 8.000 agentes. Además, solo la Policía Federal empleará más de mil funcionarios en tareas de “inteligencia y seguridad”, el mayor contingente hasta ahora en una investidura. A esto se le suma que en el Distrito Federal se suspendió temporalmente el porte de armas para algunas categorías de civiles.

En la prensa local se especula que Bolsonaro, así como se le ha visto y escuchado poco después de las elecciones de octubre, podría ausentarse de la posesión presidencial, pues se cree que viajará a la Florida (Estados Unidos) para celebrar el Año Nuevo. Ahora bien, en cuanto a las personas que confirmaron su ida a la ceremonia, se sabe que los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; Paraguay, Mario Abdo Benítez, y Uruguay, Luis Lacalle Pou, además del rey de España, Felipe VI, acompañarán a Lula en su ascenso al Palacio de Planalto. Si bien Joe Biden no viajará a Brasil, al evento asistirá su secretaria del Interior, Deb Haaland, una mujer indígena, crítica de Bolsonaro.

