El ataque en el Pacífico pone a prueba los límites legales de Estados Unidos

En poco más de dos meses, van por lo menos ocho ataques de EE. UU. en aguas de la región y cerca de 34 muertos. Al menos dos serían colombianos.
Foto: EFE - @SecWar
Otro día más de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. La amenaza de aranceles lanzada por Donald Trump sigue flotando en el aire: no se ha retractado, pero tampoco se ha hecho efectiva. Por si fuera poco, a ese clima incierto se sumó un nuevo incidente que podría volver a agitar la situación: las Fuerzas Armadas estadounidenses ampliaron su campaña militar en aguas latinoamericanas hacia el océano Pacífico y llevaron a cabo su octavo ataque contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico.
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
