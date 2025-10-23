Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El ataque en el Pacífico pone a prueba los límites legales de Estados Unidos

Por primera vez, las “narcolanchas” fueron atacadas cerca de las costas colombianas, lo que abre un debate sobre la legalidad de las operaciones.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
23 de octubre de 2025 - 12:00 a. m.
En poco más de dos meses, van por lo menos ocho ataques de EE. UU. en aguas de la región y cerca de 34 muertos. Al menos dos serían colombianos.
En poco más de dos meses, van por lo menos ocho ataques de EE. UU. en aguas de la región y cerca de 34 muertos. Al menos dos serían colombianos.
Foto: EFE - @SecWar

Otro día más de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. La amenaza de aranceles lanzada por Donald Trump sigue flotando en el aire: no se ha retractado, pero tampoco se ha hecho efectiva. Por si fuera poco, a ese clima incierto se sumó un nuevo incidente que podría volver a agitar la situación: las Fuerzas Armadas estadounidenses ampliaron su campaña militar en aguas latinoamericanas hacia el océano Pacífico y llevaron a cabo su octavo ataque contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico.

La diferencia esta...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Estados Unidos

Colombia

ataques en el pacífico

Ataques en el caribe

Venezuela

ONU

Naciones Unidas

Donald Trump

Pete Hegseth

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.