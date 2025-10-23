El autoritarismo y la represión, la vieja receta del poder en Perú puesta a prueba

Fotografía de un cartel y velas durante una velatón este jueves, en homenaje a Eduardo Ruiz Saenz, quien falleció el miércoles durante las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso de Perú. Foto: EFE - John Reyes

José Jerí cumple este viernes dos semanas como presidente interino del Perú, tras asumir en medio de una profunda crisis de orden público, descontento social y bajos niveles de legitimidad de las principales instituciones del país, ya sea el Congreso o la Presidencia. Sin embargo, su presencia ha servido de poco para calmar la situación: se registran intensas manifestaciones de diferentes sectores sociales explícitamente en su contra, a las que ha respondido con “mano dura”, despertando la sospecha de un complejo precedente de represión...