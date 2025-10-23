El autoritarismo y la represión, la vieja receta del poder en Perú puesta a prueba

Fotografía de un cartel y velas durante una velatón este jueves, en homenaje a Eduardo Ruiz Saenz, quien falleció el miércoles durante las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso de Perú.
Foto: EFE - John Reyes
José Jerí cumple este viernes dos semanas como presidente interino del Perú, tras asumir en medio de una profunda crisis de orden público, descontento social y bajos niveles de legitimidad de las principales instituciones del país, ya sea el Congreso o la Presidencia. Sin embargo, su presencia ha servido de poco para calmar la situación: se registran intensas manifestaciones de diferentes sectores sociales explícitamente en su contra, a las que ha respondido con “mano dura”, despertando la sospecha de un complejo precedente de represión...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
