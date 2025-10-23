Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El autoritarismo y la represión, la vieja receta del poder en Perú puesta a prueba

El estado de emergencia decretado por José Jerí revive las viejas prácticas de militarización del orden público. Entre la inseguridad y el descontento social, el Perú corre el riesgo de repetir su historia más reciente.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
23 de octubre de 2025 - 10:00 p. m.
Fotografía de un cartel y velas durante una velatón este jueves, en homenaje a Eduardo Ruiz Saenz, quien falleció el miércoles durante las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso de Perú.
Fotografía de un cartel y velas durante una velatón este jueves, en homenaje a Eduardo Ruiz Saenz, quien falleció el miércoles durante las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso de Perú.
Foto: EFE - John Reyes

José Jerí cumple este viernes dos semanas como presidente interino del Perú, tras asumir en medio de una profunda crisis de orden público, descontento social y bajos niveles de legitimidad de las principales instituciones del país, ya sea el Congreso o la Presidencia. Sin embargo, su presencia ha servido de poco para calmar la situación: se registran intensas manifestaciones de diferentes sectores sociales explícitamente en su contra, a las que ha respondido con “mano dura”, despertando la sospecha de un complejo precedente de represión...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Perú

Jose Jeri

Estado de emergencia perú

 

Sergio Clavijo Ortiz(26354)Hace 26 minutos
En Colombia no se ve lo que ocurre en Perú; acá simplemente se asesinan a 7 precandidatos presidenciales, todo un partido la Unión Patriótica, el Nuevo Liberalismo, mas de 100 ciudadanos de la Comuna 13 de Medellín, mas de 120 mil desaparecidos, 20 millones de hectáreas invadidas, exterminio dela Corte Suprema de Justicia y unas 500 víctimas del conflicto. Por todo esto somos la mejor democracia de América han gobernado: Los Lleras, Ospina, Uribe, Turbay, López, Gómez y migrantes Libaneses.
Helga66(40077)Hace 36 minutos
Información que solo recoge una cara de la problemática. La de la minoría. Las opiniones recogidas corresponden a intelectuales contestarios y el diario LA REPUBLICA es la opinión dura de la izquierda. Asi que al periodista le faltó preguntar a grupos representativos de la sociedad peruana. Mezcla información con opinión sesgada
Jesús Vargas Zapata(0u41y)Hace 41 minutos
La derecha es represión y muerte, países con muchos congresistas corruptos, que se espera. El pueblo por necesidad, o aveces por miedo, o desesperado, creen en discursos engañosos, ahorita en América hay varios ejemplos donde los ciudadanos se muestran arrepentidos.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.