El cáncer del expresidente Joe Biden se ha extendido y es “muy doloroso”, informó su hijo

Fotografía de archivo del 16 de diciembre de 2024 del expresidente de Estados Unidos Joe Biden durante un evento en el Departamento de Trabajo en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE - SAMUEL CORUM / POOL

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En mayo de 2025, apenas cuatro meses después de dejar el cargo como el presidente en ejercicio de mayor edad, Biden reveló que le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos.

Posteriormente, comenzó un tratamiento, que incluía radioterapia y terapia hormonal. Al anunciar la publicación de sus memorias, en julio, el exmandatario afirmó que el tratamiento iba “realmente bien”.

En una extensa entrevista publicada la noche del viernes en el programa BBC Newsnight, Hunter Biden reveló que la enfermedad de su padre se ha extendido a pesar del tratamiento. “El cáncer se ha extendido y ha hecho metástasis en sus huesos y otras partes”, dijo.

“Es muy doloroso y, en muchos aspectos, muy debilitante, pero él sigue ahí fuera. Sigue haciendo lo suyo... cree profundamente en este país”, agregó.

A pesar de las persistentes dudas sobre su salud como el presidente estadounidense de mayor edad, Biden decidió presentarse a la reelección en 2024, entonces con 81 años.

Tras un desastroso desempeño en un debate contra Trump en junio de 2024 y una ola de presión por parte de los demócratas, Biden anunció su retirada de la contienda.

Trump terminó derrotando a la candidata que sustituyó a Biden, la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

El republicano, que cumplió 80 años en junio, superará el récord de edad de Biden para cuando deje el cargo en enero de 2029.

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