El “Cangrejo”: el nieto de Raúl Castro que suena para liderar Cuba en transición con EE. UU

El nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro (d), el presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel (c) y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas (i), asisten a un acto el 16 de enero de 2026 en el cementerio de Colon, en La Habana (Cuba). Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

En medio de la presión que ha intensificado Estados Unidos durante 2026, Cuba puede que estar cerca de un paso significativo que por lo menos permita aflojar la soga que aprieta el cuello de los habitantes de la isla. Con una situación permanente de apagones eléctricos, sin combustible y con una economía más que colapsada, la pregunta de qué tanto puede aguantar el país en esta situación solamente se alarga en una negociación política a expensas de una vida cotidiana llena de carencias de millones de habitantes que siguen allí.

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