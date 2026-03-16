Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El “Cangrejo”: el nieto de Raúl Castro que suena para liderar Cuba en transición con EE. UU

En este newsletter le contamos quién es el nieto de Raúl Castro que estaría siendo clave en las conversaciones con Washington.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
16 de marzo de 2026 - 08:00 p. m.
El nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro (d), el presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel (c) y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas (i), asisten a un acto el 16 de enero de 2026 en el cementerio de Colon, en La Habana (Cuba).
El nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro (d), el presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel (c) y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas (i), asisten a un acto el 16 de enero de 2026 en el cementerio de Colon, en La Habana (Cuba).
Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

En medio de la presión que ha intensificado Estados Unidos durante 2026, Cuba puede que estar cerca de un paso significativo que por lo menos permita aflojar la soga que aprieta el cuello de los habitantes de la isla. Con una situación permanente de apagones eléctricos, sin combustible y con una economía más que colapsada, la pregunta de qué tanto puede aguantar el país en esta situación solamente se alarga en una negociación política a expensas de una vida cotidiana llena de carencias de millones de habitantes que siguen allí.

📌 Si...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Cuba

PremiumEE

Raúl Rodríguez Castro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.