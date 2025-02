El “caótico” consejo de ministros y las fisuras del gobierno, según la prensa internacional

Presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros transmitido en vivo. Foto: Presidencia

El martes 4 de febrero se llevó a cabo la primera reunión televisada del consejo de ministros, la cual fue descrita como caótica por la prensa internacional debido a las evidente rupturas dentro del gabinete.

Desde el inicio del consejo, el presidente Gustavo Petro recalcó que de 195 compromisos se han incumplido 146. El mandatario se encargó de resaltar las problemáticas y vacíos de ejecución, exigiendo explicaciones a los ministros. No obstante, después de las dos primeras horas de la reunión, la situación se tornó en un cúmulo de ataques personales que evidenciaron las divisiones gubernamentales y expusieron la polarización en el seno del Ejecutivo.

El medio Bloomberg resaltó que el consejo de ministros, según Petro, se hizo público para mejorar los mecanismos de trasparencia, pues el pueblo tiene derecho a saber qué pasa directamente en el gobierno. De igual manera, la reunión del gabinete se convirtió en “rencor y lágrimas” por los agravios personales, las acusaciones de corrupción y los desacuerdos políticos, como lo menciona también el medio France 24.

Lo anterior se hizo evidente con el discurso de la ministra de Igualdad, también vicepresidenta, Francia Márquez. Bloomberg resaltó las objeciones de la alta funcionaria respecto al comportamiento de Laura Sarabia, tildándola de irrespetuosa. De igual manera, la funcionaria recalcó su oposición sobre el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho por los diferentes escándalos que lo persiguen y su ambigüedad política a lo largo de los diferentes gobiernos, como lo son los de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

En la misma línea, el medio Bío Bío Chile resaltó que “la ministra de Ambiente [Susana Muhammad] aseguró: ‘Tengo que decir que ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de despacho están en manos de este proyecto (progresista), están en manos de todo lo contrario a este proyecto’”. Como lo resalta France 24 aseguró que como feminista, ella no podría sentarse en la misma mesa que Armando Benedetti, un hombre acusado de violencia doméstica.

Bloomberg también mostró la opinión del sector privado sobre el consejo de ministros, pues estos lo consideraron una cortina de humo que dispersa la mirada de la población colombiana de los problemas reales. De hecho, resaltaron el asunto de la polarización en el gobierno y expresaron, de la misma forma, su inconformidad con el comportamiento de los ministros y del presidente.

De hecho, el medio Bío Bío Chile enfatizó en la crítica que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Jorge Rojas, realizó al presidente por la falta de eficiencia en la reunión diciendo: “Hay una decisión que debemos tomar porque estamos en cadena nacional, porque hay un partido de fútbol, llevamos dos horas y es bueno saber cómo vamos a operar”.

Lo anterior alude a que dentro de las dos primeras horas de la reunión no se habían desglosado la mayor parte de las temáticas importantes, ni se le había dado la posibilidad de hablar a gran parte de los ministros, lo que retrasó abordar dimensiones importantes de cada ministerio e incluso pudo haber generado la desvinculación de la población con la reunión. Ejemplo evidente fue el tiempo que se tomó el presidente para hacer alusión a Pablo Neruda y los prostíbulos.

El Financial Times, por su parte, resaltó las declaraciones de Petro, quien afirmó que “la cocaína no es peor que el whisky”. En su intervención, el mandatario expuso su visión sobre la ilegalidad de la cocaína argumentando que su prohibición corresponde, en esencia, a su origen en América Latina, no porque sea más “dañino” que la bebida alcohólica.

En otra instancia, como resaltó Bío Bío Chile, en el consejo de ministros también fue discutida la crisis diplomática con EE. UU. Gustavo Petro criticó al presidente Donald Trump diciendo que este cree que “nos arrodillamos por la mercancía”, no obstante, que el progresismo pone primero a la persona y hasta que eso no ocurra no se puede negociar, según él.

Sobre el panorama internacional, Bío Bío Chile resaltó que las autoridades de Venezuela están desactivando campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tema que mejora las relaciones de Colombia con Venezuela y da apertura a negociaciones diplomáticas útiles en el contexto de las confrontaciones de aquel grupo armado contra una disidencia de las FARC.

También han saltado a la vista la renuncia de Jorge Rojas, director del DAPRE, y de Juan David Correa, ministro de la Cultura, el segundo funcionario que dejó su cargo tras el consejo de ministros. Sin embargo, medios como El Cronista también pusieron el foco la posibilidad de otras renuncias como la de Francia Márquez.

El Financial Times se encargó de destacar también el escándalo gubernamental conocido como “nannygate” en el cual están implicados Sarabia y Benedetti. El caso engloba “escuchas telefónicas, financiación ilícita de campañas y la desaparición de un maletín con dinero en efectivo. Ambos han negado haber cometido irregularidades”.

Por último, las declaraciones del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien afirmó que el equipo de gobierno es insostenible, resuenan en la prensa junto a su propuesta de renuncia de los miembros del gabinete.

