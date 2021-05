El caso de Giovanni, el joven mexicano que habría muerto en custodia policial

Las autoridades del estado mexicano de Jalisco investigan el caso de un hombre que murió tras ser detenido en una operación policial por supuestamente no utilizar tapabocas, hoy de uso obligatorio, para evitar contagios de COVID-19.

Giovanni López, de 30 años, murió a inicios de mayo en la localidad de Ixtlahuacán, aunque sus familiares recién denunciaron el episodio esta semana. Christian López, hermano del fallecido, aseguró al medio LatinUs que el pasado 4 de mayo policías de la zona "llegaron a hacer una redada de levantar (detener) gente que no trajera cubrebocas".

"A mi hermano lo agarraron como diez policías, a mí también pero yo me alcancé a zafar y a él lo estaban golpeando, torturando, ahorcando ahí", dijo el testigo, quien grabó un video del arresto que ha sido compartido en redes sociales. En la grabación se escucha a una mujer decir: "no lo pueden subir (a la patrulla) porque no está haciendo nada. ¿Porque no trae cubrebocas?".

Frente a algunos de los familiares del joven, una decena de policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, cerca de Guadalajara, capital de Jalisco, lo esposaron de manera agresiva y se lo llevaron a la comisaría. La familia aseguró que tras la detención no supieron nada de Giovanni hasta el 5 de mayo, cuando en la comisaría les avisaron que fue trasladado grave al Hospital Civil de Guadalajara, donde murió ese mismo día. Señalaron que cuando el Servicio Médico Forense les entregó el cuerpo constataron que López había recibido múltiples golpes y un tiro con arma de fuego en la pierna izquierda.

La familia denunció que el alcalde local, Eduardo Cervantes, les ofreció 200.000 pesos (unos 9.000 dólares) por no difundir el video, a lo que los familiares de López se negaron. El video difundido en redes muestra el arresto violento de Giovanni López, un albañil de 30 años, el pasado 4 de mayo supuestamente por no llevar tapabocas mientras transitaba por la calle.

La Fiscalía local dijo que investiga el suceso, aunque señaló que hasta el momento no consta en los informes de la policía que "el motivo de la detención esté relacionada con el uso de cubrebocas".

La Fiscalía de la entidad se pronunció acerca del caso y señaló que la detención no fue motivada por el uso de cubrebocas sino porque López "se puso violento" y los policías tuvieron que llevarlo a la comisaría. No obstante, informó que indaga a policías de Ixtlahuacán que podrían estar involucrados en otros posibles actos de abuso de autoridad. "Si los policías municipales son culpables de cometer un exceso en el uso de la fuerza, serán castigados con todo el peso de la ley", advirtió por su parte el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

El cineasta Guillermo del Toro, originario de Jalisco, mostró su indignación ante la muerte de López en sus redes sociales “A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública”, expresó el oscarizado cineasta.