El cóctel que pone a prueba a Daniel Noboa: represión a protestas y constituyente

La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador desató una ola de protestas indígenas y una respuesta militar que dejó un muerto. En medio del descontento, Daniel Noboa impulsa una consulta para abrir paso a una nueva Asamblea Constituyente.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
09 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Personas se manifiestan contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por el alza del diésel y en apoyo a los manifestantes indígenas de la provincia de Imbabura.
Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME

El martes, la Presidencia de Ecuador difundió las imágenes que mostraban la caravana que transportaba al mandatario Daniel Noboa mientras era recibida en medio de piedras, golpes de palos y, según la oficina, impactos de arma de fuego. Ocurrió en El Tambo, en el centro del país, cerca de Guayaquil, cuando el presidente se dirigía a un encuentro con las comunidades indígenas del sector, que han salido a manifestarse en contra de su gobierno tras la eliminación del subsidio al diésel, medida que ya cumple un mes.

El 12 de septiembre, el gobierno...

Periodista de la sección Mundo de El Espectador.
