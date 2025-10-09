El cóctel que pone a prueba a Daniel Noboa: represión a protestas y constituyente

Personas se manifiestan contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por el alza del diésel y en apoyo a los manifestantes indígenas de la provincia de Imbabura. Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME

El martes, la Presidencia de Ecuador difundió las imágenes que mostraban la caravana que transportaba al mandatario Daniel Noboa mientras era recibida en medio de piedras, golpes de palos y, según la oficina, impactos de arma de fuego. Ocurrió en El Tambo, en el centro del país, cerca de Guayaquil, cuando el presidente se dirigía a un encuentro con las comunidades indígenas del sector, que han salido a manifestarse en contra de su gobierno tras la eliminación del subsidio al diésel, medida que ya cumple un mes.

