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El colapso del alto al fuego con Irán complica la agenda exterior de Trump

A meses de las elecciones, el presidente analiza nuevas acciones militares y económicas mientras crecen las dudas sobre los objetivos iniciales de la guerra.

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David E. Sanger | The New York Times
10 de julio de 2026 - 06:00 p. m.
Mujeres iraníes sostienen pancartas contra Trump mientras participan en una oración multitudinaria por el difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamene
Mujeres iraníes sostienen pancartas contra Trump mientras participan en una oración multitudinaria por el difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamene
Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Hace apenas dos semanas, al inaugurar la Gran Feria Estatal Estadounidense, el presidente Donald Trump declaró triunfalmente: “Por primera vez en 3000 años, vamos a tener paz en Medio Oriente”.

Era la típica fanfarronada de Trump. Pero la “paz” que celebraba —el alto al fuego con Irán que el miércoles declaró “terminado” tras menos de un mes— ya empezaba a desmoronarse. El resultado era quizás previsible para un memorando de entendimiento de 14 párrafos que eludía temas importantes y que se redactó a toda prisa para que Trump pudiera decir que...

Por David E. Sanger | The New York Times

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