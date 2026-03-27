El desacuerdo político en EE. UU. mantiene la crisis en los aeropuertos por ahora

Los pasajeros hacen fila para ser inspeccionados por agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Dulles, Virginia, EE. UU., el 26 de marzo de 2026. Foto: EFE - SHAWN THEW

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Pese a la aprobación en el Senado, los republicanos de la Cámara de Estados Unidos anunciaron que bloquearán el plan bipartidista que busca poner fin a la parálisis presupuestaria parcial que provoca desde hace varias semanas caos en los aeropuertos.

En una votación a mano alzada en la noche del jueves al viernes, senadores de ambos partidos aprobaron la financiación de la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con excepción de los servicios de inmigración y aduanas (ICE) y de la patrulla fronteriza (CBP). La apuesta era poner fin a la parálisis y, con ella, al caos en los aeropuertos.

Pese a ese acuerdo, numerosos miembros republicanos ya habían advertido el viernes que el texto aprobado en el Senado no les convenía.

El vocero de la Cámara, Mike Johnson, calificó el proyecto bipartidista como “un chiste” y anunció que los republicanos en la Cámara presentarán un nuevo texto para financiar a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) así como a la patrulla fronteriza (CBP). Pero este no contaría con el respaldo demócrata.

Ante la expectativa de que la parálisis parcial se extienda, la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump firmó el viernes un memorando con el que ordenó a su administración resolver “la situación de emergencia sin precedentes” y encontrar los recursos para pagar los salarios de la TSA.

“Hablé con el presidente hace unos momentos. Entiende exactamente lo que estamos haciendo y por qué, y lo apoya”, dijo Johnson a periodistas.

Los líderes republicanos de la Cámara Baja han señalado que propondrán una financiación de 60 días para el conjunto del DHS, aunque parece poco probable que los demócratas acepten esta iniciativa.

Los republicanos disponen de la mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero debido al reglamento del Senado, es necesario un cierto número de votos demócratas para aprobar los textos presupuestarios.

Al margen de la CBP y el ICE, la propuesta aprobada por el Senado prevé en particular la financiación de la TSA, que revisa pasajeros, equipajes y carga y depende del DHS, así como de otras agencias federales.

Desde el 14 de febrero, la financiación del Departamento de Seguridad Nacional está congelada debido al profundo desacuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso sobre la actuación del ICE, muy cuestionado por sus tácticas agresivas contra los inmigrantes indocumentados y por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operaciones en enero.

Esto impide el pago de los salarios de los agentes de la TSA. El ausentismo y las dimisiones se han disparado, reduciendo los efectivos disponibles.

En un país donde viajar en avión es algo muy común, las imágenes de filas de espera de varias horas para pasar los controles de seguridad llevan días ocupando las portadas de los medios estadounidenses.

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