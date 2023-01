El día que la anarquía se tomó a Estados Unidos

El día del asalto al Capitolio se escuchaban gritos eufóricos de los seguidores del republicano, que ondeaban banderas en las que se leía "Trump es mi presidente" y "América grande otra vez". Foto: AFP - Samuel Corum - Agencia AFP

La cámara de video prendida en una habitación de un hotel en Filadelfia, la noche del 6 de enero de 2021. Enrique Tarrio, miembro de los Proud Boys, en el centro, en compañía de varios de sus seguidores. Uno de ellos, mientras habla por teléfono, dice: “Lo logramos, conseguimos entrar al Capitolio”. Un silencio momentáneo y una exigencia que llenó el espacio: “¿Grabaste eso? Elimínalo ahora mismo”, cuenta Nicolás Lupo, quien horas antes presenció el asalto al Congreso de Estados Unidos, cuando los seguidores de Donald Trump, bajo los gritos “defiende tu Constitución, defiende tu libertad” o “basta con el robo”, se tomaron el lugar. Allí, con filmadora en mano, se sintió a salvo. No tuvo miedo, pues la fascinación que tienen muchos estadounidenses por posar frente a las cámaras, por el espectáculo propio de la televisión, lo protegió. Eso cree. “Lo tensionante fue la sensación de estampida. No podías moverte por tu cuenta. La marea humana te empujaba y no tenías control de lo que hacías”.

Por un instante, se debatió entre lo legal y lo ilegal. “¿Entro o no entro?”, fue la pregunta que dio vueltas por su cabeza cuando, con empujones y lanzamiento de conos y postes metálicos, la multitud intentaba romper la última barrera que la separaba del edificio, donde los legisladores sesionaban para certificar el triunfo de Joe Biden como presidente, orillando a los pocos policías a retirarse, uno por uno. Los gases lacrimógenos se apoderaban del viento helado de los primeros días de enero. Se escuchaban gritos eufóricos de los seguidores del republicano, que ondeaban banderas en las que se leía “Trump es mi presidente” y “América grande otra vez”.