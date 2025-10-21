Logo El Espectador
El “divorcio” en la cooperación antidrogas de Estados Unidos y Colombia

Durante décadas, la lucha contra el narcotráfico cimentó la alianza entre Washington y Bogotá. Hoy, sin embargo, las diferencias sobre cómo abordar el problema ponen a prueba el principal eje de su cooperación.

Hugo Santiago Caro
21 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Colombia es el mayor cultivador de hoja de coca del mundo según Naciones Unidas (2023). /El Espectador.
Han sido días convulsos en la relación entre Estados Unidos y Colombia. Sin precedentes, el capítulo que vivimos desde el domingo pone a ambos frentes en posiciones demasiado complicadas desde una perspectiva diplomática, especialmente porque, como viene ocurriendo, esa es la última de las opciones tenida en cuenta entre los dos presidentes, Donald Trump y Gustavo Petro.

Sin embargo, es la única vía para normalizar las relaciones e impedir que el costo sea mayor, teniendo en cuenta que sobre la mesa está el Tratado de Libre Comercio entre...

