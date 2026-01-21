El escándalo con empresarios chinos que podría tumbar otro presidente en Perú, ¿qué pasó?

El presidente interino de Perú, José Jeri, observa durante la ceremonia de inauguración de su gabinete en el Palacio Presidencial en Lima el 13 de octubre de 2025. Foto: AFP - CONNIE FRANCE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El fiscal general de Perú confirmó que existe una investigación preliminar al presidente interino José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias por reunirse con un empresario chino sin informar oficialmente a sus colaboradores.

“Hemos iniciado diligencias preliminares contra el presidente por el presunto delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses”, dijo el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, al portal periodístico La Pista Clave.

La investigación se inició el jueves pasado y es “totalmente reservada”, agregó. Jerí goza de inmunidad durante su mandato y solo puede ser investigado de manera preliminar, según un fallo de agosto del Tribunal Constitucional. Cualquier investigación penal debe continuar a fines de julio, cuando deje el poder.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, descartó que Jerí pueda ser destituido por este caso. Perú celebrará elecciones generales en abril.

“Si alguien encuentra algo ilícito, que lo procesen a partir del 29 de julio, no está muy lejos”, aseguró.

Jerí asumió interinamente el poder el 10 de octubre en reemplazo de Dina Boluarte, destituida en un juicio político en medio de masivas protestas por una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo jamás vista en el país.

La comisión de Fiscalización del parlamento citará a Jerí el 3 de febrero para conocer su versión de la reunión, según el jefe del Congreso.

La fiscalía intervino luego que la prensa revelara que Jerí se reunió el 26 de diciembre en forma reservada en un restaurante con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. El mandatario llegó con la cabeza cubierta por una sudadera. El empresario fue identificado como Zhihua Yang.

La reunión despertó suspicacias en la prensa en un país donde la corrupción en altos círculos del poder ha llevado a la cárcel a cuatro exmandatarios en la última década.

Jerí lamentó en un mensaje en las redes sociales su vestimenta y confirmó que colaborará con las investigaciones.

“Admito mi error y pido disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”, señaló.

Un segundo encuentro se produjo el 6 de enero en una tienda de comestibles chinos propiedad de Yang en Lima, según imágenes de una cámara de seguridad difundidas el domingo por el programa de televisión Cuarto Poder.

Ahora, el presidente asistirá este miércoles a una audiencia frente al Congreso para rendir explicaciones. El gobernante envió este martes una carta al presidente del grupo de trabajo parlamentario, Elvis Vergara, en la que solicitó dar su manifestación sobre las reuniones extraoficiales que han generado numerosas críticas hacia el mandatario e incluso pedidos para que sea destituido del cargo.

“(Solicito que) se sirva disponer la programación de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el día 21/01/2026, a fin de apersonarme de manera presencial y brindar mi manifestación respecto de los reportes periodísticos que se han venido difundiendo en los últimos días y que guardan relación directa con mi persona”, indicó el presidente.

Agregó que formuló esta solicitud frente “a la necesidad del país de que los asuntos de interés público sean esclarecidos con transparencia y responsabilidad, permitiendo que la representación nacional cuente con información directa, objetiva y oportuna”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com