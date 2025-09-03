EE le explica la situación entre Venezuela y EE. UU., y el papel de Colombia

Trump, Petro y Maduro. Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Es cierto que Estados Unidos va a invadir a Venezuela? ¿Por qué se acusa a Nicolás Maduro de ser el líder de un poderoso grupo narcotraficante? ¿Por qué justo cuando este ruido internacional sube de volumen hay un despliegue militar interno de 25.000 soldados colombianos en el Catatumbo? ¿Qué tiene que ver Brasil en todo esto? ¿Por qué han comparado a Maduro con Osama Bin Laden, el cerebro detrás del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas en Nueva York?...