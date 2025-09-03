No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EE le explica la situación entre Venezuela y EE. UU., y el papel de Colombia

Expertos hablan de presión de Trump, que busca frenar la expansión de los carteles de droga, incluso ya hubo una primera acción militar; pero Maduro asegura que se trata de un video hecho con IA y que lo que buscan es su petróleo. ¿Qué ha dicho Colombia en medio de todo esto?

Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
03 de septiembre de 2025 - 06:09 p. m.
Trump, Petro y Maduro.
Trump, Petro y Maduro.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Es cierto que Estados Unidos va a invadir a Venezuela? ¿Por qué se acusa a Nicolás Maduro de ser el líder de un poderoso grupo narcotraficante? ¿Por qué justo cuando este ruido internacional sube de volumen hay un despliegue militar interno de 25.000 soldados colombianos en el Catatumbo? ¿Qué tiene que ver Brasil en todo esto? ¿Por qué han comparado a Maduro con Osama Bin Laden, el cerebro detrás del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas en Nueva York?...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
