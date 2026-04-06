El “eterno ultimátum” de Trump que Irán ahora parodia: todas las veces que dijo “es el fin”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de un conejo de Pascua disfrazado, habla en la Casa Blanca sobre su ultimátum a Irán. Foto: EFE - Octavio Guzmán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una de sus advertencias más severas hasta la fecha, asegurando que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche si no cumple con el último plazo para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Durante una rueda de prensa, el mandatario fijó la noche del martes como el límite definitivo para que Teherán cese el bloqueo de la vía marítima o se enfrente a la destrucción de sus infraestructuras energéticas.

Sin embargo, lo que en los despachos diplomáticos se vive como una crisis terminal, en las redes sociales se ha convertido en una guerra de sarcasmo y plazos infinitos que especialistas y el propio gobierno iraní han empezado a ridiculizar.

La efectividad de estos anuncios de Trump ha sido cuestionada debido a la constante postergación de las fechas límite, una dinámica que el analista Nacho Montes de Oca ha calificado satíricamente como una sucesión de “ultimátums oximorónicos”.

La inflación de los ultimátums: del 19 de marzo al 6 de abril

La cronología de las amenazas estadounidenses muestra una flexibilidad que ha restado todo el peso a las advertencias de la Casa Blanca. El 19 de marzo se emitió el primer ultimátum formal a Irán para que detenga su programa nuclear o enfrente acciones militares. El plazo fue ignorado.

Luego, el 26 de marzo y ante el incumplimiento, se extendió el plazo otros diez días, lo que Montes de Oca calificó como un “antepenultimátum”.

El 4 de abril el plazo se vuelve a mover, esta vez hasta el lunes siguiente, transformándose técnicamente en un “postantepenultimátum”. Un día después, el 5 de abril, se otorgó una nueva prórroga.

“Hoy se extendió el plazo por otras 24 horas, por lo que ya estamos ante un ‘eternumpostantepenultimátum’“, señaló Montes de Oca a través de sus redes sociales, ironizando sobre la imposibilidad de poner un nombre técnico a una amenaza que se renueva cada día.

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Esta percepción de falta de seriedad en los plazos ha permeado incluso en la respuesta oficial del régimen iraní, que ha optado por un tono inusual en la diplomacia de guerra.

En lugar de los tradicionales comunicados de condena, las misiones diplomáticas de Irán han respondido a Trump utilizando su propio lenguaje informal y combativo. Tras el anuncio de que el ataque ocurriría el martes a las 8 p. m., las cuentas oficiales iraníes comenzaron a burlarse de la precisión del horario propuesto por el presidente estadounidense.

“¿Podría ser entre la 1 y las 2 p. m.?”, ironizó la misión iraní en Zimbabue, transformando la advertencia de guerra en un troleo viral que busca despojar de toda solemnidad a la amenaza de Washington.

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Amenazas a la prensa

Además de lanzar su ultimátum contra Irán, Trump amenazó el lunes con la cárcel a un medio de comunicación no especificado si no revela la identidad de la persona que filtró información sobre un piloto militar estadounidense desaparecido en Irán.

“Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: ‘Seguridad nacional. Entreguenlo o vayan a la cárcel’”, dijo Trump en una conferencia de prensa.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) aseguró por su parte que llevó a cabo una “operación de desinformación” para sembrar confusión durante la operación de rescate de dos pilotos estadounidenses en Irán, declaró el lunes el director de la institución.

“Además de los medios humanos y técnicos movilizados por el presidente para localizar a nuestros aviadores, la CIA llevó a cabo una operación de desinformación destinada a sembrar confusión entre los iraníes que los perseguían sin descanso”, declaró John Ratcliff durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

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