El FBI investigó al funcionario de EE. UU. que renunció porque “Irán no era una amenaza”

Luego de su renuncia, el presidente Donald Trump acusó a Joseph Kent de ser “muy débil en materia de seguridad” y afirmó que “es algo muy bueno que se haya ido” del Centro Nacional Antiterrorista. Foto: AFP - SAUL LOEB

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El FBI tenía abierta una investigación por una presunta filtración de información clasificada contra el jefe de la lucha antiterrorista de Estados Unidos, quien dimitió en protesta por la guerra con Irán, indicaron medios estadounidenses.

Joseph Kent se desempeñó como director del Centro Nacional Antiterrorista hasta que renunció el martes a través de una carta en la que criticó duramente la guerra en curso contra Irán.

En su misiva, Kent escribió, dirigiéndose al presidente Donald Trump, que no podía “en buena conciencia apoyar la guerra en curso en Irán”. Entonces, señaló que Teherán “no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby en Estados Unidos”.

Según informaciones de medios como The New York Times y CBS, que citaron a fuentes anónimas conocedoras de la situación, la investigación del FBI contra Kent es anterior a su renuncia. Una fuente declaró al sitio web de noticias Semafor que la investigación llevaba “meses”. El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En una entrevista con el presentador de derecha Tucker Carlson publicada el miércoles por la noche, Kent, de 45 años, reafirmó su postura: “No había ningún informe de inteligencia que dijera: ‘Oye, en tal fecha (...) los iraníes van a lanzar este gran ataque sorpresa. Van a hacer una especie de 11 de septiembre o Pearl Harbor’”. Dijo, además, que Israel “impulsó la decisión” de ir a la guerra y que Estados Unidos sabía que los iraníes tomarían represalias.

“Creo que está bien que ofrezcamos defensa a Israel, pero, cuando proporcionamos los medios para eso, podemos dictar nosotros los términos sobre cuándo pasan a la ofensiva”, añadió el exfuncionario.

Kent fue nombrado por Trump para dirigir el Centro Nacional Antiterrorista, donde trabajó en análisis y respuesta de Estados Unidos a las amenazas y se desempeñó como principal asesor de contraterrorismo del mandatario. El martes, el presidente lo acusó de ser “muy débil en materia de seguridad” y afirmó que “es algo muy bueno que se haya ido”.

A su vez, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó lo que calificó de “afirmaciones falsas” en la carta de renuncia de Kent. Ella consideró “insultante y ridícula” la sugerencia de que la decisión de ir a la guerra hay asido tomada “en función de la influencia de otros”.

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