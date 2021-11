El gesto que le salvó la vida a una joven secuestrada y que aprendió en TikTok

Para muchos las redes sociales no son más que una pérdida de tiempo para las personas, especialmente para los adolescentes. Su importancia y su uso siempre son trivializados y ridiculizados. Si bien las redes sociales no son perfectas, no se puede obviar el hecho de que pueden beneficiar a sus usuarios.

En años recientes, la red social TikTok, creada en China en 2012, se ha convertido en un gigante tecnológico. Según el último reporte, publicado en el mes de septiembre, esta red social tiene 1 billón de usuarios y es usada en más de 150 países. Uno de estos usuarios es una joven de 16 años, proveniente de Carolina del Norte, quien aprendió la señal para reportar la violencia doméstica, gracias a un video que se hizo viral en TikTok el año pasado.

🌎 Le puede interesar: TikTok, Trump y China: un caos sin resolver

Ese video hace parte de la campaña “Signal for help”, utilizada por la Fundación de Mujeres Canadienses, y fue creado para abordar el incremento de la violencia doméstica durante la cuarentena.

La señal consiste en levantar la mano con la palma hacia afuera y doblar el dedo pulgar, para luego taparlo con los cuatro dedos restantes. Esta fue la señal que la joven utilizó mientras iba en el auto con su secuestrador en Kentucky, Estados Unidos.

Según reportes de la policía de la oficina del Sheriff del Condado de Laurel, esta joven, cuya identidad no ha sido divulgada, fue reportada como desaparecida el martes pasado por sus padres.

La joven apareció en Kentucky dos días después, mientras iba en el auto de su raptor, un hombre de 61 años. El hombre la tuvo cautiva en el estado de Ohio, donde según comenta la joven, tiene familiares. Sin embargo, al ver que ella fue reportada como desaparecida tuvo que dejar Ohio.

🌎 Le sugerimos: TikTok demanda a Trump por prohibir sus operaciones en EE.UU

La joven, al notar un auto cerca, empezó a usar la señal de auxilio para llamar la atención del conductor, y este, al reconocerla, llamó al 911 a reportar lo sucedido. El secuestrador es un hombre de 61 años que fue arrestado por la policía el pasado jueves.

👀🌎📄 ¿Ya estás enterado de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.