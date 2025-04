El gobierno Trump habría despedido al director de la Agencia de Seguridad Nacional

El general Timothy Haugh también lideraba el Comando Cibernético de Estados Unidos, la unidad cibernética ofensiva y defensiva del Ejército. Foto: AFP - JIM WATSON

La administración republicana de Donald Trump decidió remover de sus cargos al director y a la subdirectora de la Agencia de Seguridad Nacional, Timothy Haugh y Wendy Noble, respectivamente, según confirmaron a CNN unos exfuncionarios y legisladores.

El senador Mark Warner, por Virginia, y el representante Jim Himes, por Connecticut, condenaron la destitución del general, que ocurrió días después de que la Casa Blanca también despidiera a varios miembros del Consejo de Seguridad Nacional.

Laura Loomer, asesora externa del presidente y activista que aseguró que el ataque terrorista del 11 de septiembre fue algo interno, escribió en redes sociales: “El director y su adjunta han sido desleales al presidente Trump, por eso han sido despedidos. Como designado por Biden, el general Haugh no tenía cabida en la administración, dado que fue seleccionado personalmente por el general Milley”, exjefe del Estado Mayor Conjunto.

Una portavoz del Comando Cibernético, del cual Haugh también era jefe, dijo que no podía confirmar la destitución y remitió las preguntas al Pentágono, que no respondió. La Casa Blanca tampoco se pronunció al respecto, según The New York Times.

Reacciones al despido de Haugh

Himes, el principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes estadounidense, exigió una explicación: “Lo conocí como un líder honesto y franco que cumplía la ley y anteponía la seguridad nacional. Me temo que esas son precisamente las cualidades que pudieron llevar a su despido en esta gestión”.

Por su parte, Warner también elogió el liderazgo del funcionario y dijo que su destitución no aumentaría la seguridad del país. Aprovechó para arremeter contra la Casa Blanca por compartir material sensible en una aplicación de mensajería abierta al público, refiriéndose al chat de Signal donde un periodista se enteró por accidente de los planes de ataque contra los hutíes en Yemen, y por expulsar a miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional a instancias de Loomer.

Haugh no participó en la conversación grupal que se dio en la aplicación entre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el vicepresidente J. D. Vance, aunque en una audiencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes llevada a cabo la semana pasada, donde la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe, fueron interrogados sobre lo sucedido, testificó que, en general, el uso de la aplicación conlleva riesgos.

La salida de Haugh y de su adjunta se da después de que Hegseth y Trump destituyeran a varios altos cargos, entre ellos al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Brown Jr.; a la jefa de Operaciones Navales, la almirante Lisa Franchetti, y a la comandante de la Guardia Costera, la almirante Linda Fagan. Públicamente, Haugh manejaba una cautela que chocaba con la nueva dirección del Pentágono y del Consejo de Seguridad Nacional, que prometió ciberoperaciones agresivas contra China.

