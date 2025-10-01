Logo El Espectador
El Gobierno de Estados Unidos cierra mientras Trump desafía al Congreso y quiere más poder

El shutdown tendrá diferentes repercusiones en la vida de los estadounidenses, mientras que no parece haber posibilidad de negociación entre los demócratas y republicanos. Esto ocurre cuando el poder judicial le está dando tiempo a la administración para que impulse su agenda, incluyendo el tema del gasto público, en lugar de ejercer contrapeso.

Redacción Mundo
01 de octubre de 2025 - 09:00 p. m.
El Gobierno estadounidense cerró después de que el Senado no aprobó un proyecto de ley de financiación.
El Gobierno estadounidense cerró después de que el Senado no aprobó un proyecto de ley de financiación.
Foto: EFE - WILL OLIVER

La última vez que hubo un cierre del Gobierno de Estados Unidos fue bajo el primer mandato de Donald Trump, aunque también ocurrió durante las presidencias de Barack Obama y Bill Clinton. Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, a lo largo de 35 días, transcurrió el impasse más largo de la historia estadounidense, que dejó a unos 800.000 de los 2,1 millones de empleados federales sin sueldo y una reducción económica de unos US 11.000 millones, incluidos US 3.000 millones que nunca se recuperaron, según la Oficina de Presupuesto del...

