El Gobierno de EE. UU. reforzaría el muro fronterizo con México, frente a la migración

Tras la derogación de 26 leyes federales al sur de Texas, la administración de Joe Biden estaría abriendo un nuevo capítulo alrededor del muro que hay entre la frontera de Estados Unidos y México. El Departamento de Seguridad Interior informó el miércoles de la suspensión de dicha legislación, lo que le permitiría a Washington construir hasta 32 kilómetros de valla en la región. Esta es la primera vez que el Gobierno demócrata otorga este tipo de licencias.

“Hay en el presente una necesidad inmediata de construir barreras físicas y caminos en las inmediaciones a la frontera con Estados Unidos para prevenir entradas ilegales”, dijo Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, en el documento en el que el Departamento de Seguridad Interior dio a conocer la decisión. Esta disposición afectaría la zona en la que convergen Texas y el estado de Tamaulipas, en México. Allí, en esa región fronteriza, según cifras oficiales, se han registrado 245.000 detenciones durante el año fiscal 2023; es decir, desde octubre de 2022 hasta septiembre de este año.

Biden, a lo largo de su administración, se ha visto forzado a cambiar su aproximación al fenómeno migratorio. En un principio, apenas llegó a la Presidencia, aseguró que “construir un gigantesco muro que abarque toda la frontera sur no es una solución política seria. Será política de mi administración que no se destinarán más impuestos de los estadounidenses a construir un muro”, y el primer día de su gobierno emitió una orden que daba por finalizada la emergencia en la frontera y con la que empezaría a redirigir el dinero destinado para la construcción del muro hacia otros aspectos.

Sin embargo, y dadas las presiones políticas de los republicanos, también ha tomado otro tipo de medidas, entre ellas, abrir oficinas migratorias en otros países, como Colombia, para tramitar desde fuera las solicitudes de quienes aspiran a llegar a su país. En paralelo, ha ofrecido agilizar los permisos de trabajo para algunos migrantes que ya están en territorio estadounidense.

La derogación de leyes federales en la línea fronteriza fue un recurso común en la presidencia de Donald Trump. Para mayo de 2020, la administración republicana había emitido al menos 30 órdenes para derogar normas en la región, de acuerdo a un conteo de Sierra Club, una organización ambientalista que argumenta que la edificación destruye el ecosistema semidesértico en miles de kilómetros, citada por el diario El País.

La más reciente decisión que reforzaría el muro fronterizo entre México y Estados Unidos se dio a conocer justo antes de la visita del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a México, donde se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como se lee en The New York Times, “aunque no se esperan grandes anuncios de políticas, “la visita representa una oportunidad para aliviar algunas de las tensiones”. El tema migratorio y el del fentanilo son una preocupación del lado estadounidense.

