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El gobierno de Trump acelera la cooperación militar con Colombia

Abelardo de la Espriella asumió la presidencia el viernes. Sus planes podrían hacer de Colombia una pieza crucial en los esfuerzos de Trump contra el narcotráfico en toda la región.

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Annie Correal y Eric Schmitt - The New York Times
08 de agosto de 2026 - 01:00 p. m.
Integrantes del Ejército de Colombia custodian las inmediaciones de la Universidad Santiago de Cali, en donde el ultraderechista Abelardo de la Espriella juró como presidente de Colombia.
Integrantes del Ejército de Colombia custodian las inmediaciones de la Universidad Santiago de Cali, en donde el ultraderechista Abelardo de la Espriella juró como presidente de Colombia.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El nuevo presidente de Colombia hizo campaña con promesas de derrotar a los grupos narcotraficantes de su país con la ayuda de Estados Unidos.

Asumió el cargo el viernes, pero sus planes de asociarse con las fuerzas estadounidenses ya están en marcha y podrían hacer de Colombia una pieza central de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para militarizar la lucha contra el narcotráfico en toda la región.

Luego de que funcionarios colombianos del gobierno entrante viajaran a Washington el mes pasado, un funcionario de alto rango de Defensa de...

Por Annie Correal y Eric Schmitt - The New York Times

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