El gobierno de Trump acusa a Harvard de violar derechos de estudiantes judíos

Los peatones caminan por la pasarela John W. Weeks con la Casa Dunster y la torre de Harvard como telón de fondo en el campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, EE. UU., el 27 de mayo de 2025. Foto: EFE - CJ GUNTHER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Administración de Donald Trump informó este lunes a la Universidad de Harvard que, tras desarrollar una investigación sobre las políticas de inclusión de la institución, hallaron que esta había violado los derechos civiles de estudiantes judíos e israelíes.

Los abogados del Gobierno estadounidense concluyeron que Harvard sabía que estos estudiantes se sentían amenazados y presuntamente actuó con deliberada indiferencia, informó la prensa estadounidense.

El Ejecutivo liderado por Donald Trump ha advertido también a la universidad más rica de EE. UU. con retirarle definitivamente toda la financiación federal si no realiza cambios en este sentido, relacionados con sus protocolos sobre el antisemitismo y las políticas inclusivas conocidas como DEI (diversidad, equidad e inclusión).

“No implementar cambios adecuados de inmediato resultará en la pérdida de todos los recursos financieros federales y seguirá afectando la relación de Harvard con el gobierno federal”, se afirma en la carta que recibió hoy el presidente de Harvard, Alan Garber.

Un nuevo episodio en la tensa relación entre Trump y Harvard

La misiva indica que Harvard se mantuvo impasible después de que estudiantes israelíes supuestamente fueran agredidos durante los últimos dos años, y que el campus fuera vandalizado con pintadas que mostraban un signo de dólar dentro de una Estrella de David o una bandera israelí con una esvástica en lugar de la Estrella de David.

A estas notificaciones formales de violación de la ley de derechos civiles generalmente suele sucederle una demanda del Departamento de Justicia o una resolución voluntaria con la universidad.

Visto con perspectiva, esta advertencia de la Administración Trump contra Harvard es un paso más de una tensa relación entre las partes, después de que a principios de este año el Ejecutivo exigiera a la institución poder supervisar sus admisiones, contratación y la ideología de los estudiantes y el personal.

Harvard se opuso al requerimiento y la Administración Trump anunció que congelaría más de US$2.000 millones en fondos federales para la prestigiosa universidad, por lo que la institución ha demandado al Gobierno estadounidense por supuesta violación de la Primera Enmienda y del debido proceso.

No es la primera universidad notificada

Harvard publicó sus propios informes internos sobre antisemitismo y prejuicios antimusulmanes en el campus en abril, hallando que estudiantes judíos pero también musulmanes, se sintieron inseguros en los meses posteriores al 7 de octubre, y que estaba trabajando para solventar la situación.

La Administración Trump emitió otra notificación de este tipo en mayo a la Universidad de Columbia, cuyas protestas contra la masacre en Gaza alcanzaron dimensión internacional, por no haber protegido a estudiantes judíos del supuesto acoso.

Siga leyendo: La UE renueva hasta 2026 las sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com