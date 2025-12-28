Logo El Espectador
Mundo
América
El grito “Make America Great Again” también es para América Latina

El presidente de Estados Unidos quiere retomar el liderazgo regional con una doctrina Monroe recargada. La presencia militar en el Caribe en simultáneo con pactos con los gobiernos aliados han sido algunos de sus dispositivos. Un vistazo a lo ocurrido en 2025.

María Alejandra Medina
28 de diciembre de 2025 - 02:00 p. m.
The Hague (Netherlands), 04/12/2025.- US President Donald J. Trump speaks during a press conference after the NATO Summit at the World Forum in The Hague, The Netherlands, 25 June. (Países Bajos; Holanda, La Haya) EFE/EPA/REMKO DE WAAL
The Hague (Netherlands), 04/12/2025.- US President Donald J. Trump speaks during a press conference after the NATO Summit at the World Forum in The Hague, The Netherlands, 25 June. (Países Bajos; Holanda, La Haya) EFE/EPA/REMKO DE WAAL
Foto: EFE - REMKO DE WAAL

Lo que analistas y medios de comunicación, en un juego de palabras, empezaron a llamar la doctrina Donroe, fue oficializado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su más reciente estrategia de seguridad nacional, publicada a principios de diciembre. “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías claves en toda la región”, resumió el documento.

La doctrina...

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
angela gómez Suárez(622)Hace 49 minutos
María Alejandra: la invito a ocupar su columna con un análisis o reflexión,para los lectores de El Espectador,colocando en evidencia que para su país USA es su presidente y para los Latinoamericanos en un emergente sátrapa imperialista,que en su mente delirante considera a nuestros países como sus colonias y a sus habitantes súbditos y se presenta como su Emperador,con poderes y armas a su admirado héroe de tiras cómicas Superman.La doctrina de Monroe no era imperialista como lo pregona Trump.
