El ICE allanó la fabrica de Hyundai en Estados Unidos en busca de migrantes

Las autoridades migratorias realizaron este jueves una redada en la planta de producción de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia y un sitio de construcción anexo, como parte de una investigación de prácticas laborales ilegales, en el lugar que emplea a unas 1.400 personas.

Steven Schrank, encargado de la Oficina de Investigaciones de Inmigración (HIS), confirmó en una conferencia de prensa el operativo ocurrido en la planta ubicada en la ciudad de Ellabel, en el sureste de Georgia.

En el operativo que inició desde la mañana de hoy participaron agentes de varias agencias federales como el FBI, la DEA y los Alguaciles de los EE.UU., confirmó el funcionario.

La Patrulla Estatal de Georgia también colaboró con el operativo bloqueando las carreteras que conducen a la planta de Hyundai y una obra de construcción de la empresa conjunta de baterías LG Energy Solution que da trabajo a centenares de personas en el condado de Bryan.

ICE currently at the Hyundai plant here in Ellabell, Georgia pic.twitter.com/JRoqGvohI2 — 💙 Delta Slim 💙 (@wordplay_kid26) September 4, 2025

“Llevamos a cabo un operativo judicialmente autorizado, ya que estamos investigando activamente las prácticas laborales ilegales que se están llevando a cabo en esta enorme obra en construcción de cientos de acres”, explicó Schrank en una conferencia de prensa citada por la televisora WTOC.

En declaraciones a EFE, el portavoz de Hyundai, Michael Stewart, dijo que la compañía tenía conocimiento de “una acción policial en curso en la obra de construcción” de la empresa conjunta de baterías LG Energy Solution y Hyundai.

“Estamos cooperando con las autoridades y nos comprometemos a cumplir con todas las normas laborales y de inmigración”, añadió.

Schrank no dio detalles de cuántos trabajadores fueron detenidos, ya que en la tarde del jueves aún continuaba el operativo en las instalaciones de la automotriz.

