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El ICE omitió verificaciones básicas en su prisa por reclutar agentes, según un denunciante

Un funcionario que supervisó la evaluación de reclutas del ICE citó una “reducción de estándares sin precedentes” en medio de un aumento de contrataciones.

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Alexandra Berzon, Katie Benner y Hamed Aleaziz | The New York Times
04 de septiembre de 2026 - 09:00 p. m.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cargan contra la multitud de manifestantes durante una protesta contra el trato a los detenidos en el Centro de Detención Delaney Hall en Newark.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cargan contra la multitud de manifestantes durante una protesta contra el trato a los detenidos en el Centro de Detención Delaney Hall en Newark.
Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

Tras una oleada de contrataciones el verano pasado, un funcionario a cargo de evaluar a los nuevos reclutas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) emitió una grave advertencia.

El gobierno de Donald Trump, escribió en un memorando, tomaba atajos, violaba la ley y aceleraba el ingreso de candidatos no calificados y “evaluados de manera inadecuada” a las filas del ICE, como parte de una maniobra peligrosa que exponía a la agencia —y a sus operaciones policiales— a “graves riesgos de...

Por Alexandra Berzon, Katie Benner y Hamed Aleaziz | The New York Times

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