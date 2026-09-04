El ICE omitió verificaciones básicas en su prisa por reclutar agentes, según un denunciante

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cargan contra la multitud de manifestantes durante una protesta contra el trato a los detenidos en el Centro de Detención Delaney Hall en Newark. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

Tras una oleada de contrataciones el verano pasado, un funcionario a cargo de evaluar a los nuevos reclutas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) emitió una grave advertencia.

El gobierno de Donald Trump, escribió en un memorando, tomaba atajos, violaba la ley y aceleraba el ingreso de candidatos no calificados y “evaluados de manera inadecuada” a las filas del ICE, como parte de una maniobra peligrosa que exponía a la agencia —y a sus operaciones policiales— a “graves riesgos de...