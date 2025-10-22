Logo El Espectador
El imperio del mármol: la cruzada arquitectónica de Trump por un legado de piedra

Mientras levanta un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, el presidente también impulsa un “Arc de Trump” y un jardín de monumentos que reescriben la historia a su medida.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
22 de octubre de 2025 - 11:08 a. m.
La ampliación de la Casa Blanca, que incluirá un salón de baile de 27.400 metros cuadrados con capacidad para unas 900 personas, se estima tendrá un costo de 200 millones de dólares.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

George Washington cumplía 85 años muerto cuando la capital estadounidense vio erigido el monumento que lleva su nombre. Algo similar ocurrió con el resto de los mandatarios que han recibido honores en el National Mall: el de Thomas Jefferson se terminó 117 años después de su deceso; el de Abraham Lincoln se levantó 57 años después de su magnicidio. Pero el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha ocultado su impaciencia de ver un reconocimiento de este tamaño para él en vida.

Durante su primer gobierno, Trump ya coqueteó con...

