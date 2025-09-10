El ‘libro de cumpleaños’ de Epstein es un tributo a sus actos lascivos

El Congreso obtuvo un dibujo que supuestamente Trump le regaló a Epstein por su cumpleaños. Foto: EFE - @OversightDems

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó el lunes un libro con dedicatorias a Jeffrey Epstein por su 50 cumpleaños.

Un amigo lo comparó con el protagonista de El viejo y el mar de Ernest Hemingway, salvo que en lugar de peces, Jeffrey Epstein capturaba mujeres, “rubias, pelirrojas o morenas”.

Otro amigo describió un encuentro sexual degradante que una mujer soportó en la parte trasera de un coche y que dejó a Epstein “aullando de risa”.

“Tantas chicas, tan poco tiempo”, escribió un tercer socio de Epstein.

Estos...