El ‘libro de cumpleaños’ de Epstein es un tributo a sus actos lascivos

Un “libro de cumpleaños” de 238 páginas revela cómo amigos y socios celebraban los excesos sexuales de Jeffrey Epstein, con notas obscenas, fotos y hasta referencias a Trump y Clinton.

Matthew Goldstein, Jessica Silver-Greenberg y Steve Eder | The New York Times
10 de septiembre de 2025 - 05:58 p. m.
El Congreso obtuvo un dibujo que supuestamente Trump le regaló a Epstein por su cumpleaños.
Foto: EFE - @OversightDems

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó el lunes un libro con dedicatorias a Jeffrey Epstein por su 50 cumpleaños.

Un amigo lo comparó con el protagonista de El viejo y el mar de Ernest Hemingway, salvo que en lugar de peces, Jeffrey Epstein capturaba mujeres, “rubias, pelirrojas o morenas”.

Otro amigo describió un encuentro sexual degradante que una mujer soportó en la parte trasera de un coche y que dejó a Epstein “aullando de risa”.

“Tantas chicas, tan poco tiempo”, escribió un tercer socio de Epstein.

Estos...

