El “llamativo” caso peruano: la destitución de Dina Boluarte, ¿un tropiezo o un avance democrático?

La primera mujer presidenta en Perú fue destituida por “vacancia por incapacidad moral permanente”.

Juliana Valentina Vélez
Juliana Valentina Vélez
10 de octubre de 2025 - 09:00 p. m.
Dina Boluarte está siendo investigada por corrupción y violación de los derechos humanos después de las decisiones que tomó en su presidencia.
Foto: EFE - SARAH YENESEL

Entre acusaciones de corrupción, presunto genocidio y homicidio calificado, Dina Boluarte, ahora expresidenta de Perú, fue destituida el jueves por “vacancia por incapacidad moral permanente”. Su polémico mandato, el primero de una mujer en la presidencia peruana, estuvo marcado por un profundo descontento social que, según expertos consultados por El Espectador, tiene raíces más allá de los hechos recientes.

Antes de su presidencia, Perú enfrentaba una crisis política: el entonces mandatario Pedro Castillo intentó disolver el Congreso...

Por Juliana Valentina Vélez

Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.jvelez@elespectador.com
