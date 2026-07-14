El método ICE: vehículos sin identificar y sin cámaras

Ciudadanos salieron a protestar en Maine a raíz de un tiroteo mortal ocurrido en Biddeford en el que murió un colombiano a manos de ICE. Foto: EFE - TROY R. BENNETT

La Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC, por sus siglas en inglés) y la organización Presente! identificaron el lunes en la tarde como colombiano a la víctima fatal de un tiroteo en el que horas antes estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El hombre tenía 26 años, permiso de trabajo y número de seguro social. Había llegado a Biddeford, una pequeña ciudad costera de unos 22.000 habitantes al suroeste de Portland, para vivir y trabajar. Tenía esposa e hija.

“Era un miembro...