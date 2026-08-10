Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El mundo se solidariza con Colombia y De la Espriella enfrenta una emergencia nacional

Tras la tragedia que vive el país por el terremoto, varios Estados ofrecieron su asistencia, desde Ecuador, Argentina, Israel y Estados Unidos, hasta México, Brasil y Venezuela. El presidente colombiano se estrena en su cargo y uno de sus retos está en cómo gestionar esa ayuda internacional. Mientras tanto, se le critican sus más recientes decisiones en política exterior.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
11 de agosto de 2026 - 01:03 a. m.
Personas participan en un rescate luego de un terremoto de magnitud 7,4 en Pereira (Colombia).
Personas participan en un rescate luego de un terremoto de magnitud 7,4 en Pereira (Colombia).
Foto: EFE - Leonardo Castañeda

Apenas empezaba el día festivo por el Primer Grito de Independencia en Ecuador cuando la tierra empezó a temblar. Como muchos, Ramiro Lapeña estaba dormido. Acostumbrado a que su esposa, cuando tiene algo de ansiedad, mueve la pierna de un lado a otro, pensó que era ella la que estaba sacudiendo la cama. No fue así. Se trató del sismo de magnitud 7,4 que, pasadas las 7:30 a. m., tuvo como epicentro el departamento colombiano del Chocó, que extendió su fuerza y sus estragos hacia ciudades como Quibdó, Cali, Manizales y Pereira, y que más allá...

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Colombia

Terremoto en Colombia

Abelardo de la Espriella

Estados Unidos

Donald Trump

Israel

Ecuador

Daniel Noboa

El Salvador

México

Brasil

Venezuela

Siria

ONU

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.