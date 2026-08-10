El mundo se solidariza con Colombia y De la Espriella enfrenta una emergencia nacional

Personas participan en un rescate luego de un terremoto de magnitud 7,4 en Pereira (Colombia). Foto: EFE - Leonardo Castañeda

Apenas empezaba el día festivo por el Primer Grito de Independencia en Ecuador cuando la tierra empezó a temblar. Como muchos, Ramiro Lapeña estaba dormido. Acostumbrado a que su esposa, cuando tiene algo de ansiedad, mueve la pierna de un lado a otro, pensó que era ella la que estaba sacudiendo la cama. No fue así. Se trató del sismo de magnitud 7,4 que, pasadas las 7:30 a. m., tuvo como epicentro el departamento colombiano del Chocó, que extendió su fuerza y sus estragos hacia ciudades como Quibdó, Cali, Manizales y Pereira, y que más allá...