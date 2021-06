El nuevo día festivo en EE. UU. dejó a muchos confundidos, ¿por qué?

El presidente Joe Biden, acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris y un puñado de congresistas, estampó el viernes la firma que establece el 19 de junio como un día festivo federal para conmemorar el Día de la Emancipación, Día de la Independencia Negra. El nombre oficialmente del feriado es el Día de la Independencia Nacional del Decimonoveno (Juneteenth National Independence Day en inglés).

La aprobación de esta ley se dio con una rapidez tan inusual que muchos no sabían qué esperar. Como el 19 de junio esta vez caía un sábado, el Gobierno optó por dar el día libre el viernes a nivel federal, lo que causó confusión en la población que no estaba informada del nuevo feriado. Escuelas, bancos y embajadas cerraron de manera inesperada y muchos ciudadanos no sabían por qué. Wall Street permaneció abierto como resultado de no tener suficiente tiempo para ajustar los horarios y evitar interrupciones importantes, por ejemplo.

“Es una buena idea, pero la ejecución fue horrible”, le dijo un prestamista a HousingWire.

¿Por qué el 19 de junio?

Aunque el presidente Abraham Lincoln sentenció el fin de la esclavitud en Estados Unidos el 1° de enero de 1863, con la firma de la Proclamación de Emancipación, esta práctica continuó durante dos años más en los estados confederados del sur, en plena Guerra Civil estadounidense.

El 9 de abril de 1965, el líder del ejército confederado, Robert Lee, firmó su rendición, por lo que esta se podría considerar también como la fecha en la que la esclavitud terminó. Sin embargo, la noticia de la rendición de Lee tardó más de dos meses en llegar a Galveston, Texas. El 19 de junio, finalmente, la noticia llegó a la ciudad sureña y por ello se adoptó esta fecha en la comunidad afro como el Día de la Liberación.

La comunidad afro ha hecho de esta una fecha especial. El Juneteenth (como fue bautizado el 19 de junio por la contracción de las palabras junio y 19 en inglés), ya era feriado en algunos estados del país, entre ellos Texas, pero hasta ahora no había sido marcado como una fecha federal.

“Este día representa la libertad”, dijo Sheila Jackson Lee, demócrata de la Cámara de Representantes, una de las legisladoras que presentó el proyecto de ley para convertir el Juneteenth en una fiesta nacional. “Aquí estamos hoy, libres de votar por Juneteenth como fiesta nacional de la independencia, un feriado federal para Estados Unidos”, comentó Jackson.

“Reconocer y aprender de los errores del pasado es esencial para avanzar”, escribió el senador republicano John Cornyn, quien había impulsado el proyecto de ley con Jackson.

Ambos congresistas, Cornyn y Jackson, representan a Texas en el Congreso, y dado el vasto pasado esclavista de este estado, el hecho de que los republicanos se unan a la iniciativa es motivo de celebración, pues remarca una importante unidad frente a la cultura de reparación con la comunidad afro.

¿Cómo se festejará?

Las celebraciones y tradiciones varían por estados. En algunos hay desfiles y la gente se reúne para comer y jugar. Por otro lado, hay lecturas y cantos públicos, picnics, conciertos y servicios religiosos.

La comida también juega un papel importante, siendo las barbacoas una de las formas más populares de celebrar los feriados con la familia y los amigos.

En el marco del Juneteenth, cabe destacar que plato más famoso se llama “la ensalada Marcus Garvey”, que lleva el nombre del activista negro y está hecha con frijoles rojos, verdes y negros.

Aún no es suficiente

Para Opal Lee, activista afro que buscaba el reconocimiento de esta fecha, esta es una celebración de la libertad. “Tengo hijos, nietos, incluso tataranietos, y quiero que tengan un mundo mucho mejor que el mundo en el que crecí”, compartió tras observar al presidente Biden firmar el documento que oficializó la celebración Sin embargo, resalta que falta mucho trabajo por hacer.

Expertos remarcan la urgencia de crear más herramientas para reparar a las víctimas de la esclavitud y una mayor discusión sobre el racismo en las escuelas.

“Para ser claros, siempre tendremos que hacer retroceder a los racistas y las políticas de discriminación. Sin embargo, una cultura reparadora que adopte el antirracismo y la equidad puede cambiar el equilibrio de poder en esas luchas políticas. Así como la cultura de la supremacía blanca dio origen a la esclavitud, la línea roja y la segregación, podemos desarrollar una nueva cultura que reconozca el valor humano, la equidad ante la ley y la justicia restaurativa”, escribieron los analistas Andre M. Perry y Rayo Rashawn en el centro de pensamiento Brookings.

Oposición al feriado

Como señalamos, la aprobación de este proyecto de ley fue manera casi unánime y muy ágil, lo cual es poco inusual en el Congreso. En total, los votos fueron 415 votos a favor contra 14 en contra.

Los 14 republicanos que votaron en contra del proyecto de ley fueron los representantes Thomas Massie de Kentucky, Mo Brooks de Alabama, Scott DesJarlais de Tennessee, Andy Biggs de Arizona, Tom Tiffany de Wisconsin, Doug LaMalfa de California, Tom McClintock de California, Mike Rogers de Alabama , Matt Rosendale de Montana, Ronny Jackson de Texas, Ralph Norman de Carolina del Sur, Andrew Clyde de Georgia, Chip Roy de Texas y Paul Gosar de Arizona.

Algunos, como el congresista Massie, justificaron su voto y su oposición sugiriendo que este feriado “crearía confusión y conduciría a los estadounidenses a elegir entre qué día de la independencia celebrar basado en su identidad racial”, debido a que lleva un nombre similar al Día de la Independencia que se celebra el 4 de julio. El nuevo feriado, en el proyecto de ley, aparece como el Día de la Independencia Nacional del Decimonoveno (Juneteenth National Independence Day en inglés).

“Este nombre divide innecesariamente a nuestra nación en un asunto que, en cambio, debería unirnos. Al crear un Día de la Independencia separado basado en el color de la piel se divide al pueblo”, dijo por su lado el representante Roy.