“Él pasó la frontera sin conocimiento de Colombia”: Álvaro Leyva sobre Juan Guaidó

La Cumbre de Venezuela en Bogotá está a pocas horas de empezar, pero en antesala a ello, la llegada de Juan Guaidó a Estados Unidos y las exigencias de Nicolás Maduro para destrabar los diálogos con la oposición han sido noticia. Con respecto a lo sucedido en las últimas horas con el opositor venezolano, quien recientemente cruzó a pie la frontera entre Colombia y Venezuela, el canciller Álvaro Leyva dio unas palabras a las afueras del Palacio de San Carlos. “Él pasó la frontera sin conocimiento de Colombia”, aseguró el jefe de la cartera de Exteriores. El funcionario agregó que ha estado tratando de averiguar por dónde hizo el paso, aunque aclaró que no fue por Cúcuta.

Leyva comentó que se supo de la llegada de Guaidó a Colombia “por el ruido que él mismo produjo. Finalmente, por boca de un alto funcionario de Estados Unidos, se conoció dónde estaba, lo que permitió que Migración Colombia se acercara”. Ratificó que en su paso por el Aeropuerto El Dorado, el opositor venezolano estuvo acompañado por agentes estadounidenses y que Washington suministró el pasaje con el que llegó hasta Miami. Ahora bien, el canciller afirmó que Guaidó puedo haber venido a Colombia “de forma tranquila. Él no tenía restricción alguna para salir del país. No tenía que hacer lo que hizo. Se ve que detrás de su acción estaba la necesidad de producir ruido, por decir lo menos”.

Leyva comentó que no se supo de la estancia del opositor en Colombia hasta que él mismo lo hizo saber. “Aquí no se le han cerrado las puertas a nadie. Este no es un país que expulse gente”, agregó el funcionario colombiano en su intervención. “Lo que ocurrió ayer fue una acción preparada con Estados Unidos. Reitero, la manifestación del país norteamericano con esa colaboración que le dio a la autoridad colombiana se traduce en el interés que tiene de que el certamen de hoy sea plenamente exitoso”.

Cuestionado por los medios de comunicación sobre la cumbre de hoy, el canciller colombiano comentó: “Estamos cruzando los dedos para que de aquí salga una fórmula encaminada a que se puedan entender los venezolanos entre venezolanos, para cumplir lo que prevé la Constitución: unas elecciones presidenciales en 2024, con las que, si tienen éxito, se podrá seguir el camino en democracia para efectuar los comicios de 2025 para elegir alcaldes, gobernadores y cuerpos colegiados”.

La versión de Juan Guaidó

Abordo de un vuelo comercial, Juan Guaidó grabó un video en el que explica por qué, después de atravesar la frontera y afirmar que llegaba a territorio colombiano en el marco de la Cumbre de Venezuela, que tomará lugar en las próximas horas, recientemente se desplazó hacia Estados Unidos. “Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió, lamentablemente, a Colombia”, recalcó el que hasta hace poco fue presidente del gobierno interino.

En su intervención, recordó la invitación que hizo el canciller Álvaro Leyva de escuchar a la oposición, y agregó: “Vine, precisamente, a llevar la voz de millones que quieren un mejor país, que quieren recuperar a su familia, que quieren recuperar definitivamente la dignidad. Precisamente, voy en un vuelo comercial a Estados Unidos por las amenazas a mi familia, a mis hijas”. Durante el video, comentó que las instituciones colombianas fueron respetuosas del proceso y precisó que espera que durante el encuentro internacional de hoy, los países hablen de la democracia, de los derechos humanos, de la integridad de quienes están siendo perseguidos. “Vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando”, concluyó.

Por su parte, Migración Colombia emitió un comunicado al respecto: “En horas de la tarde de este 24 abril de 2023, se llevó a cabo la apertura de un proceso administrativo en contra del ciudadano venezolano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, quien ingresó a territorio colombiano por vías irregulares”. Según lo estableció el director general de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, “el procedimiento adelantado contó con todas las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa. La apertura del proceso no constituye una sanción en contra del señor Guaidó Márquez, quien tuvo buena salud durante su corta permanencia”.

