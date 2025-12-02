El Pentágono asegura que tiene un plan en caso de que Maduro se vaya de Venezuela

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

El Departamento de Guerra de Estados Unidos “tiene un plan de contingencia para todo”.

Así respondió la secretaria de Prensa del Departamento de Guerra estadounidense, Kingsley Wilson, a la pregunta del rol que desempeñará el Pentágono en caso de que Nicolás Maduro se vaya de Venezuela.

“Somos una organización de planificación. Si algo ocurriera en el mundo, tenemos una respuesta planeada y lista. Estamos a disposición del presidente, nuestro comandante en jefe, para hacer lo que sea necesario si se nos solicita”, agregó Wilson en su encuentro con personalidades, influencers y periodistas.

La pregunta fue formulada por nada menos que Matt Gaetz, excongresista nominado por Donald Trump a fiscal general y quien finalmente renunció a la candidatura en medio de la presión por las acusaciones de tráfico sexual en su contra.

A la pregunta de Gaetz sobre si los militares que han sostenido a Maduro en el poder serán considerados terroristas una vez el líder chavista deje el poder, Wilson indicó que esto depende del presidente, Donald Trump.

Ataques a “narcolanchas”

En una sesión informativa este martes, Wilson confirmó que el Departamento de Guerra ha liderado 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, ataques que han matado a un total de 82 personas.

Consultada por el tipo de drogas que supuestamente han llevado estas embarcaciones, Wilson no dio detalles, pero reiteró que el Pentágono tiene claro quiénes son, para quién trabajan y a dónde se dirigen los “narcoterroristas” a bordo de las embarcaciones atacadas.

Washington ha desplegado en el Caribe cerca del 20 % de su flota naval, incluyendo el portaaviones más potente del mundo, bajo el argumento de defender las costas estadounidenses del narcotráfico.

La falta de evidencia de las acusaciones y la ausencia de un debido proceso contra los señalados “narcoterroristas” han llevado a distintas voces, incluida la de Naciones Unidas, a calificar estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

Caracas sostiene que el objetivo de esta presión militar es el derrocamiento de Nicolás Maduro, por cuya captura Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 50 millones.

Recientemente, un informe de The Washington Post aseguró que en uno de los bombardeos en el mar los militares bajo órdenes de Pete Hegseth, secretario de Guerra, volvieron a atacar una lancha para asegurarse de que no quedaran sobrevivientes. Legisladores de Estados Unidos piden ahora investigar si esto se trató de un crimen de guerra.

Durante su rueda de prensa, Wilson repudió el informe del Post, que calificó de “fake news”. Según ella, el responsable de la decisión de atacar por segunda vez fue el almirante Frank Bradley, quien cuenta con todo el respaldo del secretario Hegseth, añadió la portavoz.

Horas después de la sesión, durante una reunión con su gabinete, Trump le dijo a la prensa que Colombia o cualquier país que produzca o trafique cocaína es susceptible de ser atacado por Estados Unidos.

“Colombia produce cocaína, tiene plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden. Pero cualquier país que haga eso y lo venda a nuestro país está sujeto a ataques. No solo Venezuela”, dijo el mandatario republicano.

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, no tardó en responder: “Lo invito para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos”, le dijo el presidente Petro, para quien un ataque como el que plantea Trump es “declarar la guerra”.

“Nuevos medios” en el Pentágono

En la conferencia, Wilson dio la bienvenida a los “nuevos medios” que cubrirán el Pentágono. Esto, luego de que en octubre se les retirara la acreditación a la gran mayoría de los medios nacionales e internacionales, que rechazaron las nuevas normas para el cubrimiento del Departamento de Guerra por considerarlas contrarias a la libertad de prensa y de expresión.

Por ejemplo, se contemplaba la expulsión de periodistas que intenten divulgar información no aprobada por Hegseth, así no esté clasificada.

“Varios de los nuevos acreditados se jactaron en redes sociales de que ‘ahora les pertenecían’ los escritorios donde trabajaron por décadas corresponsales de medios como The Washington Post, The New York Times, The Atlantic, CNN, CBS, Fox News, ABC y agencias como EFE, Reuters y AP”, según EFE.

“Washington Post, se siente bien estar sentado en tu antiguo escritorio en el Pentágono. Diviértanse fuera”, escribió en X, Lance Johnston, miembro de la organización de derecha Fearless Media, resaltó la agencia española.

