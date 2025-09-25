Logo El Espectador
El Pentágono exige juramento a periodistas: alarmas por riesgo a la libertad de prensa

El Pentágono impondrá un juramento a periodistas: sin aprobación oficial, perderán acceso.

David E. Sanger | The New York Times
25 de septiembre de 2025 - 06:16 p. m.
Las normas establecidas por el Pentágono bajo la dirección del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, pretenden establecer nuevas restricciones a los periodistas que los medios de comunicación consideran inconstitucionales y contrarias a las normas democráticas.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Imagina por un momento que la nueva exigencia del Departamento de Defensa de un “juramento” por parte de los reporteros del Pentágono —el compromiso de no publicar ni siquiera información no clasificada, pero sensible, salvo lo que aprueben los responsables de prensa, bajo amenaza de perder sus pases de prensa— hubiera existido durante la desastrosa evacuación del personal estadounidense de Afganistán hace cuatro años.

Los periodistas habrían estado bajo presión para cubrir esa retirada, que el presidente Trump describe regularmente como el...

Por David E. Sanger | The New York Times

