El Pentágono exige juramento a periodistas: alarmas por riesgo a la libertad de prensa

Imagina por un momento que la nueva exigencia del Departamento de Defensa de un “juramento” por parte de los reporteros del Pentágono —el compromiso de no publicar ni siquiera información no clasificada, pero sensible, salvo lo que aprueben los responsables de prensa, bajo amenaza de perder sus pases de prensa— hubiera existido durante la desastrosa evacuación del personal estadounidense de Afganistán hace cuatro años.

Los periodistas habrían estado bajo presión para cubrir esa retirada, que el presidente Trump describe regularmente como el...