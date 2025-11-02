Logo El Espectador
El poder por encima de todo: un año después de la victoria de Trump

Con su retorno a la Casa Blanca, EE. UU. vive bajo un gobierno que combina fuerza y espectáculo. Con la seguridad como pretexto, Trump ha ampliado su control político dentro y fuera del país, dejando a la democracia estadounidense en una tensión inédita. 

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
02 de noviembre de 2025 - 12:42 a. m.
Donald Trump es juramentado como el 47º presidente de los Estados Unidos por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, mientras Melania Trump sostiene la Biblia.
Donald Trump es juramentado como el 47º presidente de los Estados Unidos por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, mientras Melania Trump sostiene la Biblia.
Foto: AFP - MORRY GASH

En pocos días se cumplirá el primer aniversario de la victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris, triunfo que a su vez terminó de marcar su regreso al poder de una forma más radical que nunca. Después de dos intentos de asesinato en campaña (uno de ellos, en Florida, no se ejecutó), el republicano superó a los demócratas con más de 77 millones de votos y 316 votos del colegio electoral, lo que marcó la apertura de una nueva era en Estados Unidos, que ha cambiado radicalmente su postura ante sí mismo y hacia el mundo. 

