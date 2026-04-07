El posible bulo sobre propaganda rusa que decenas de medios replicamos en Colombia

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una ceremonia para el lanzamiento de las transmisiones de RT India TV.
Foto: EFE - ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Durante esta semana y parte de Semana Santa, varios medios de comunicación, incluidos nosotros en El Espectador, replicamos una información de la Agencia EFE. La agencia, a su vez, citaba la presentación en Miami (Estados Unidos) de un informe de la Digital News Association (DNA), según el cual Rusia estaría pagando a más de 1.000 creadores de contenido y periodistas para difundir desinformación en países de América Latina, incluida Colombia.
EFE cita a Jeffrey Shapiro, coordinador de la Alerta de Propaganda Rusa de DNA, quien afirma...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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