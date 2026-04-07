El posible bulo sobre propaganda rusa que decenas de medios replicamos en Colombia

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una ceremonia para el lanzamiento de las transmisiones de RT India TV. Foto: EFE - ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Durante esta semana y parte de Semana Santa, varios medios de comunicación, incluidos nosotros en El Espectador, replicamos una información de la Agencia EFE. La agencia, a su vez, citaba la presentación en Miami (Estados Unidos) de un informe de la Digital News Association (DNA), según el cual Rusia estaría pagando a más de 1.000 creadores de contenido y periodistas para difundir desinformación en países de América Latina, incluida Colombia.

EFE cita a Jeffrey Shapiro, coordinador de la Alerta de Propaganda Rusa de DNA, quien afirma...