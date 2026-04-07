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El posible bulo sobre propaganda rusa que decenas de medios replicamos en Colombia

El caso expone los riesgos de replicar información no verificada por completo, incluso en un contexto donde sí existen operaciones documentadas de desinformación.

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Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
07 de abril de 2026 - 11:00 p. m.
El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una ceremonia para el lanzamiento de las transmisiones de RT India TV.
El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una ceremonia para el lanzamiento de las transmisiones de RT India TV.
Foto: EFE - ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Durante esta semana y parte de Semana Santa, varios medios de comunicación, incluidos nosotros en El Espectador, replicamos una información de la Agencia EFE. La agencia, a su vez, citaba la presentación en Miami (Estados Unidos) de un informe de la Digital News Association (DNA), según el cual Rusia estaría pagando a más de 1.000 creadores de contenido y periodistas para difundir desinformación en países de América Latina, incluida Colombia.

EFE cita a Jeffrey Shapiro, coordinador de la Alerta de Propaganda Rusa de DNA, quien afirma...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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