El presupuesto de Trump es ley: Cámara de Representantes da la aprobación final

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, dio este jueves su aprobación final, con 218 votos a favor y 214 en contra, al plan fiscal impulsado por el presidente Donald Trump. El mandatario presionó para poder ratificarlo este 4 de julio, Día de la Independencia del país.

Ese proyecto de ley afrontó obstáculos en el Capitolio. Tras una primera aprobación en la cámara baja el 22 de mayo y el visto bueno del Senado el pasado martes con el voto de desempate del vicepresidente J. D. Vance, esa normativa, bautizada por el propio Trump como “gran y hermoso proyecto de ley”, recibió finalmente su autorización final.

El último obstáculo al que ha hecho frente han sido las 8 horas y 45 minutos del discurso con el que el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, intentó retrasar el voto para obstaculizar el proceso.

Los republicanos solo podían permitirse tres bajas entre sus propias filas. Finalmente, solo dos se desmarcaron de la línea del partido. En los últimos días tanto Trump como el presidente de ese hemiciclo, el conservador Mike Johnson, incrementaron la presión contra los legisladores reticentes.

“Esta podría ser la votación más importante que cualquiera de nosotros haga en toda su vida. (...) El presidente de Estados Unidos espera con su pluma. El pueblo estadounidense espera este alivio. Ya hemos oído suficiente. Es hora de actuar. Terminemos el trabajo por él votando a favor”, dijo Johnson este jueves, justo antes de proceder al voto.

El proyecto de ley busca hacer permanentes las deducciones fiscales que aprobó el presidente en su primer mandato (2017-2021) y contempla importantes recortes presupuestarios que afectarán a programas como Medicaid, además de aumentar las partidas para seguridad fronteriza y defensa.

