El regreso de Jair Bolsonaro a Brasil

Jair Bolsonaro está siendo investigado actualmente por la Corte Suprema por su supuesto protagonismo e incitación del asalto de miles de manifestantes a las sedes del poder en enero de este año. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El futuro de Jair Bolsonaro se encuentra en Brasil. El exmandatario aseguró en diálogo con The Wall Street Journal que espera que en cuestión de semanas pueda retornar a su país de origen para liderar las fuerzas de la derecha y defenderse de las acusaciones que los tribunales brasileños adelantan en su contra.

En la primera entrevista que da después de dejar el Palacio de Planalto, Bolsonaro dio pistas sobre cuándo regresará a Brasil. De acuerdo con la justicia de ese país, el expresidente tiene una serie de procesos y acusaciones abiertas por las cuales deberá responder en cuanto entre a la jurisdicción brasileña.

Vale la pena recordar que desde el primer día en que Luiz Inacio da Silva asumió el poder, Jair Bolsonaro perdió el fuero presidencial, una condición jurídica en la que el jefe de Estado solo podía ser investigado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF). Ahora que ya no goza de esa condición, Bolsonaro, aunque sea expresidente de la República, puede ser acusado, investigado e incluso imputado como un ciudadano corriente.

En su entrevista con el medio estadounidense, el exmandatario aseguró que piensa retornar y convertirse en la cabeza visible de la derecha de su país. Asimismo, aseguró que “el movimiento de derecha no está muerto (en Brasil) y vivirá”. Luego de perder en los comicios el pasado octubre de 2022, Bolsonaro defendió en repetidas ocasiones que hubo irregularidades en el escrutinio de los votos, acusación que valió para que un juez del STF lo incluyera dentro de la investigación que se adelanta para determinar los responsables del asalto a las sedes del poder en Brasilia.

Bajo su óptica, Bolsonaro se considera como “el líder de la derecha […]. No hay nadie más en este momento”. Incluso, brindó detalles de cómo será su regreso a Brasil: apoyará candidatos conservadores en 5.000 ciudades antes de que las elecciones regionales se lleven a cabo en 2024.

De hecho, antes de que se llevara a cabo la jornada electoral, el antiguo comandante del Ejército comentó en más de una ocasión que las autoridades electorales de Brasil no eran confiables, lo que ocasionó que “tres de cada cuatro seguidores de Bolsonaro” no confiaran en el sistema de votación, según aseguró el New York Times. Además, el periódico insistió en que esto fue un desencadenante para que “muchos (brasileños) estén preocupados por un posible fraude” y advirtieran “estar preparados para protestar”.

En su diálogo con el Wall Street Journal, Bolsonaro utilizó un nuevo tipo de discurso, que aunque más moderado con respecto al pasado, “no ha logrado reconocer la derrota”. En sus declaraciones expresó que “perder (la Presidencia) es parte del proceso electoral”. Sin embargo, volvió a sugerir irregularidades en las votaciones. “No digo que hubo fraude, pero el proceso estuvo sesgado”, aseguró el expresidente.

El asalto a Brasilia, una cuenta pendiente

El expresidente aseguró que volverá en marzo al país y uno de sus futuros motivos será defenderse de las investigaciones que tiene la Corte Suprema en su contra por la incursión de miles de manifestantes en el Congreso y los tribunales de Brasilia, ocurrido el pasado enero.

Frente a estos señalamientos, Bolsonaro justificó que “ni siquiera estaba allí y me quieren echar la culpa a mí”, para, acto seguido, declararse inocente de toda acusación. Además, indicó que condenó a través de un trino los ataques en aquel entonces.

No obstante, para la justicia brasileña, las explicaciones que brinda el antiguo presidente no son suficientes. A mediados de enero, Carlos Frederico Santos, miembro de la Procuraduría, aseguró que si bien “no se niega la existencia de una conexión probatoria entre los hechos” y los mensajes de Bolsonaro, “el objeto de la investigación tiene un alcance más amplio. Por ello, se justifica la investigación” del exmandatario en los “hechos realizados antes y después” del ataque a las sedes del poder.

Finalmente, criticó la gestión de Lula da Silva y su reciente reunión con Joe Biden en Washington. El actual presidente brasileño “vino aquí (a la Casa Blanca) a ser el centro de atención”, expuso Bolsonaro.

