Steve Scalise se retira de la carrera para ser presidente de la Cámara de EE. UU.

Steve Scalise estuvo lejos de obtener los 217 votos que necesitaba para convertirse en el orador de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Foto: EFE - SHAWN THEW

El representante Steve Scalise, republicano de Luisiana, quien había recibido la nominación de su partido para ser presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en reemplazo de Kevin McCarthy, se retiró de la contienda. Él, el número dos en la línea de sucesión de su partido dentro del hemiciclo, estuvo lejos de conseguir los 217 votos que necesitaba para convertirse en el nuevo orador. Muchos partidarios de su rival, el representante Jim Jordan de Ohio, que contaba con el respaldado del expresidente Donald Trump, se negaron a cambiar su lealtad y no lo apoyaron.

Con una Cámara que permanece paralizada, con el tiempo en contra frente a un posible cierre del gobierno y sin poder legislar, Scalise dijo que se haría a un lado para que alguien más pudiera unir al Partido Republicano. La decisión la comunicó a sus colegas de colectividad en una reunión a puerta cerrada. En su segunda semana sin un presidente, la Cámara está sin funcionar, mientras que los legisladores esperan que el Congreso emita una firme declaración de apoyo a Israel en su guerra con Hamás, a través de una resolución bipartidista.

Apenas ayer, luego de una votación secreta, los republicanos le dieron su respaldo a Scalise. Sin embargo, desde entonces, se intuía que iba a ser difícil que lograra un respaldo unánime en el pleno de la Cámara, dominada por los republicanos con una estrecha mayoría. Se pensaba, por ejemplo, que al menos dos le iban a dar la espalda, dada su lealtad a Jordan, y que otro más lo haría por su cercanía con McCarthy, recientemente expulsado por una moción de vacancia. Él no podía perder más de cuatro sufragios.

Scalise había superado a Jordan durante la contienda interna del partido por solo 14 votos, y en lugar de consolidar su estrecha base de partidarios, él, casi de inmediato, comenzó a perder seguidores, informó The New York Times. A esto se sumaron las declaraciones de Trump en su contra: “Steve es un hombre que está en serios problemas, desde el punto de vista de su cáncer”, aseguró el expresidente a Fox News Radio. “Simplemente, no sé cómo puedes hacer el trabajo cuando tienes una enfermedad tan grave”.

