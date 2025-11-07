El Salvador detiene a un soldado por el homicidio de una mujer en San Salvador

Un estudiante acomoda una banda con la bandera salvadoreña durante un evento que da inicio a las festividades cívicas en El Salvador. Imagen de referencia. Foto: AFP - MARVIN RECINOS

Una mujer murió este jueves en el centró histórico de San Salvador, capital de El Salvador, causando caos en plena zona turística al escucharse el disparo con el que perdió la vida.

En redes sociales se conoció que tras la detonación, los gritos de los transeúntes habían alertado de los hechos que, transcurrido un día, habrían sido catalogados por las autoridades salvadoreñas como un accidente.

Según el diario La Huella, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a un soldado quien, “accidentalmente”, habría accionado su arma de dotación contra la mujer, quien perdió la vida inmediatamente tras la detonación.

Los oficiales habrían cerrado de inmediato el área en el que ocurrió el homicidio, así como zonas turísticas cercanas.

A pesar de que la PNC informó que se trató de un accidente, el soldado fue procesado por el delito de homicidio culposo y enfrentará un juicio. Hasta entonces estará detenido y relevado de sus funciones como oficial.

La PNC ofreció como compensación por lo sucedido US $200.000 a la familia de la mujer fallecida, cuya identidad no ha sido revelada. Sin embargo, quedan muchas preguntas por responder. Especialmente porque este homicidio resalta en el país, teniendo en cuenta que en agosto último el presidente Nayib Bukele celebró que desde su llegada al poder, el país logró presuntamente 1.000 días sin homicidios.

