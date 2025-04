El Salvador negó pedido de senador de EE. UU. para reunirse con Ábrego García

El senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen habla con la prensa este miércoles en Antiguo Cuscatlán (El Salvador). Foto: EFE - Rodrigo Sura

El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, informó que el gobierno de El Salvador le negó la solicitud para visitar a Kilmar Ábrego García, un migrante de 29 años que protagoniza uno de los casos migratorios más relevantes en la historia reciente de Estados Unidos, luego de ser deportado por error por parte de la administración de Donald Trump.

Van Hollen, quien viajó al país centroamericano con el objetivo de facilitar el retorno del salvadoreño, luego de que una jueza federal estadounidense demandara su repatriación a Estados Unidos, dijo que se reunió con el vicepresidente del país, Félix Ulloa, y el funcionario le dijo que no le sería posible hablar con Ábrego García en persona ni por teléfono.

“Le pregunté al vicepresidente si podía reunirme con el Sr. Ábrego García. Y me dijo: ‘Bueno, necesitas organizarte con antelación para visitar Cecot’”, dijo Van Hollen. “Le dije: ‘No me interesa en este momento visitar Cecot, solo quiero reunirme con el Sr. Ábrego García’. Me dijo que no podía hacerlo”, agregó.

Ábrego García, un caso que mantiene expectante a miles de migrantes

El salvadoreño fue deportado el 15 de marzo bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, utilizada por la administración de Donald Trump para expulsar a 261 personas, la mayoría venezolanas. Desde su deportación, Ábrego se encuentra recluido en el Cecot, la megacárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele para encarcelar a supuestos pandilleros.

La justicia ha señalado que no existe evidencia alguna de que Ábrego esté vinculado a estructuras como la MS-13, tal como argumentó el Ejecutivo estadounidense para justificar su salida forzada del país. La jueza federal Paula Xinis ha solicitado informes diarios sobre su paradero y las gestiones para su liberación.

Además, otro juez, James Boasberg, denunció que su orden judicial para frenar deportaciones bajo la ley de 1798 fue ignorada “deliberadamente”, lo que podría constituir una causa de desacato por parte de la administración Trump.

“Han mentido sobre él”, dijo el senador demócrata antes de su visita, recordando que el migrante tenía derecho legal a permanecer en Estados Unidos, donde vivía con su esposa, la estadounidense Jennifer Vásquez Sura.

Van Hollen denunció que, según confirmó Ulloa, el gobierno de Trump está pagando a El Salvador para mantener al migrante detenido en la prisión del Cecot. El presidente Bukele, quien visitó la Casa Blanca esta semana, también argumentó no tener “el poder” para autorizar su retorno.

Para Van Hollen, la detención de Ábrego es una muestra de “terror y trauma” causado por decisiones que violan fallos judiciales y principios fundamentales del derecho internacional.

“Vamos a seguir presionando para que sea liberado”, aseguró el senador.

Van Hollen no es el primer legislador en viajar a El Salvador por este caso. El congresista republicano Riley Moore publicó el martes en la red social X que fue al país para visitar la prisión donde están recluidos los migrantes deportados por Estados Unidos. Pero apoyó las medidas de Trump.

El Ejecutivo estadounidense, entre tanto, sigue negándose a dar información sobre las medidas adoptadas o previstas para su regreso y hace una lectura singular del fallo de la Corte Suprema. Considera que el tribunal solo pide que “levante obstáculos internos que de otra manera impedirían que este extranjero regresara” a Estados Unidos.

*Con información de AFP

