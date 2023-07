El Salvador: son 28 y no 105 los colombianos detenidos, dice embajador en ese país

En medio del estado de excepción en El Salvador, más de 65.000 personas han sido detenidas. Foto: EFE - Esteban Biba

A principios de esta semana, las autoridades salvadoreñas dieron a conocer que más de cien colombianos están detenidos por supuestamente participar de una red criminal, vinculada a actividades de estafa y de gota a gota. La administración ha hablado de 105 connacionales que permanecen bajo custodia, acompañados de un argentino, un guatemalteco y tres salvadoreños.

El embajador de Colombia en El Salvador, Carlos Rodríguez Bocanegra, habló con El Espectador y aseguró: “El lunes, en la mañana, recibimos la notificación de la detención de 26 colombianos durante el fin de semana, entre jueves, viernes y sábado. Ayer, martes, el cónsul, con la asesora jurídica, acudió al centro donde están recluidos y pudo hablar con ellos. Si bien recibimos la notificación de 26, con la visita se entrevistaron a 28 ciudadanos colombianos que están en la cárcel”.

Hay una diferencia de números y, frente a ello, el representante diplomático agregó: “Esa fue una cifra [105 colombianos] que las autoridades salvadoreñas dieron en una rueda de prensa, y es una cifra que a ellos les corresponde justificar. Estoy dando la información que tiene el consulado y sobre esa nos basamos nosotros. Sin duda, es una pregunta válida, y estamos pendientes de conocer oficialmente si hay más colombianos detenidos, para poder acercarnos, ofrecer la asistencia consular y estar pendientes de que sus derechos y garantías procesales sean garantizados”.

Según Rodríguez Bocanegra, los datos pueden cambiar, pero, por ahora, con respecto a los sucesos de los últimos días, “esa es una cifra real, que podemos confirmar: hay 28″. El diplomático comentó que, desde marzo de 2022 hasta la fecha, 63 colombianos han sido capturados en territorio salvadoreño. “La mayoría, si no todos, han estado vinculados y sindicados por participar en agrupaciones ilícitas: préstamos de dinero, el gota a gota que conocemos en Bogotá, que tiene que ver con delitos colaterales, como estafa, cobros con violencia, cobra usurera de intereses y algún tipo de lesiones”.

Lo que han dicho las autoridades en El Salvador

El fiscal general, Rodolfo Delgado, sigue refiriéndose al encarcelamiento de los colombianos vinculados por las autoridades en una red de estafa. El funcionario, en entrevista con Diálogo con Ernesto López, de Canal 21, comentó que con Migración notaron “ciertos patrones” de colombianos que entraban al país, pero no cumplían con la normativa migratoria, y que habían enviado US$20 millones hacia Colombia.

Mientras, el ultimátum de 72 horas, recomendado por las mismas autoridades para que cerca de 400 individuos salgan del país, ha dado de qué hablar. Por ejemplo, el diario salvadoreño La Prensa Gráfica consultó el tema con el abogado penalista Oswaldo Feusier, quien dijo que no hay una explicación legal del por qué se aplica esta medida.

En sus palabras, “el artículo 17 del Código Procesal Penal establece que todo delito que se conozca en El Salvador, y sea de naturaleza pública, como las agrupaciones ilícitas, las estafas o el lavado de dinero, es de obligatoria investigación y presentación de requerimiento, si lo hay”. En ese sentido, dijo que, desde lo legal, no habría motivo para “un ultimátum” y que incluso al haberlo hecho se podría caer en el delito de omisión de la investigación, porque “hay un fiscal que se percata de un delito y no lo investiga o no ejerce la acción penal”.

Sobre el tema, el embajador Rodríguez Bocanegra aseguró: “El director de Migración, Ricardo Cucalón, manifestó que hay 400 personas que han ingresado legalmente al país, pues los colombianos no necesitamos visa para turismo, pero no han salido o no han regularizado su situación. Nosotros esperamos y confiamos en que en caso de que cualquier persona de nacionalidad colombiana vaya a ser deportada se sigan los procedimientos. Haremos un seguimiento. De hecho, el fiscal Delgado dio una declaración ante los medios y reiteró que cualquier expulsión o deportación del territorio salvadoreño es reglada”.

Las familias de los colombianos capturados están a la espera

Algunos allegados a los colombianos encarcelados hablaron ayer con La Prensa Gráfica y dijeron que estaban a la espera de recibir ayuda de las autoridades colombianas para saber algo de ellos. Hasta ese momento, el Gobierno colombiano no se había pronunciado sobre las capturas en esta nueva acusación de estafa, aunque recientemente la Cancillería emitió un comunicado al respecto. En diálogo con El Espectador, el embajador de Colombia en El Salvador dijo que, con respecto a los 63 colombianos detenidos desde marzo del año pasado, “hemos podido visitarlos en las cárceles y el cónsul, directamente, ha podido hablar con ellos”.

Sobre los colombianos detenidos en los últimos días, que, según el embajador, son 28 de los que tienen conocimiento de forma oficial y los cuales pudieron corroborar con entrevistas desde la cárcel, dijo “que hay una comunicación fluida y constante con las autoridades salvadoreñas. El proceso que se sigue es de tiempo atrás: se informa a la Coordinación de Asistencia a connacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que pertenece a la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios, y ellos, a su vez, contactan a las familias. Ese es el canal regular que sirve para que los familiares conozcan la detención y la situación en la que se encuentran los colombianos. Allí hemos podido corroborar que todos los colombianos detenidos han podido tener asistencia judicial. Algunos de ellos contratan abogados particulares. Los que no pueden o no quieren, son dotados por un defensor de oficio, que lo da la Procuraduría General de El Salvador”.

Arbelain Bonilla es uno de los colombianos encarcelados en El Salvador. Su hermana, Viviana Bonilla, en conversaciones con la FM, aseguró que él fue capturado en su casa el 8 de junio de 2023, supuestamente por hacer parte de las pandillas de los maras. “Son seis meses de investigación siendo inocente. Aunque es inocente, le toca quedarse allá bajo ese régimen”. Según le contó al programa radial, Bonilla emprendió su viaje al país centroamericano para conocer a una mujer con la que empezó a tener contacto a través de las redes sociales. Ella, ante la ausencia y la falta de respuesta, contactó a Viviana para preguntarle si sabía algo de él.

Claudia Marcela Colpas, en declaraciones al diario El País, dijo que no ha sabido nada de su hijo Brandon Loaiza desde el 14 de febrero de 2023 a las seis y media de la mañana, cuando habló con él por última vez. “Ese día me pidió la bendición, me dijo que se iba a trabajar y se despidió”, afirmó al medio español. Brandon, de 19 años, en compañía de otro colombiano, fue detenido por un policía después de haber sufrido un accidente de tránsito. Los detuvieron, los llevaron a una estación y los encarcelaron por supuestamente pertenecer a la pandilla Mara 18, según le contó Colpas a una abogada que lleva su caso en El Salvador. Ellos fueron imputados por el delito de hacer parte de agrupaciones ilícitas, en medio de un estado de excepción en el que han sido encarceladas más de 65.000 personas.

Sobre las detenciones en el marco de este régimen de excepción, el embajador Rodríguez Bocanegra concluyó: “No tenemos conocimiento de ningún colombiano que haya sido vinculado con las pandillas o los maras aquí en El Salvador”.

